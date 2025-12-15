La Unió Llauradora alerta de l’aparició d’un nou cotonet a la Comunitat Valenciana
La plaga afecta fonamentalment algunes hortalisses solanàcies com el pimentó, la tomaca i l’albergínia, així com plantes ornamentals
La Unió Llauradora alerta de l’aparició d’un nou cotonet (Phenacoccus solenopsis) importat a la Comunitat Valenciana que afecta fonamentalment algunes hortalisses solanàcies com el pimentó, la tomaca i l’albergínia, així com plantes ornamentals.
Les primeres deteccions se situen en la província d’Alacant, concretament en una llimera a Elx i en una planta ornamental de lantana a Crevillent. La Conselleria d’Agricultura ja ha comunicat al Ministeri d’Agricultura l’aparició d’esta nova plaga en territori valencià.
“En un principi, no sembla massa preocupant, perquè la Comissió Europea, després de fer una avaluació de riscos, ha decidit no incloure-la dins de les 400 plagues de quarantena de la llista inclosa en el Reglament d’execució 2019/2072”, assenyala la Unió.
Procedent de l’Amèrica del Nord
Este nou cotonet, originari de l’Amèrica del Nord, s’ha estés, segons la Unió, a tots els continents. A Europa s’ha reportat la seua presència a Itàlia, França, Grècia, Xipre i a les Illes Canàries, concretament a Tenerife. “Les primeres deteccions a la Comunitat Valenciana suposen la seua primera aparició en la Península, almenys coneguda de manera oficial”, informa l’entitat.
Es tracta d’una cotxinilla farinosa, una plaga polífaga que s’alimenta d’unes 300 espècies de plantes a través de les seues parts aèries, especialment dels brots nous, i excreta melassa que atrau formigues i afavorix el desenrotllament de fongs com la palometa. És una plaga “d’importància econòmica” per a plantes ornamentals, com l’hibisc i la lantana, cultius d’hortalisses d’hivernacle, principalment pimentó, tomaca i albergínia, i cultius extensius, com el cotó. Les grans poblacions provoquen la mort regressiva i la reducció de la producció, explica la Unió.
“Els exemplars adults i immadurs de P. solenopsis podrien entrar a la UE a través de fruites, verdures i flors tallades fresques importades, encara que és probable que la principal via d’introducció siga a través de la importació de plantes. La disponibilitat d’hostalatge i la idoneïtat climàtica indiquen que la major part de la UE seria adequada per a l’establiment”, afigen.
Carles Peris, secretari general de la Unió, assenyala que “en principi no sembla una plaga massa preocupant ni d’alt risc, però és una més importada al nostre territori dins d’esta espiral de ‘suma i seguix’ dels últims anys”.
Convocatòria de tractorada
“La necessitat d’evitar els problemes que originen les plagues i malalties importades en l’agricultura valenciana és una de les reivindicacions que han motivat la convocatòria d’una manifestació-tractorada de la Unió este dijous 18 de desembre pels carrers de València”, diu l’organització. L’inici de la protesta serà a les 11 hores en el Palau de la Generalitat Valenciana (plaça de Manises), i la finalització, davant de la Delegació del Govern (plaça del Temple).
El lema de la protesta és “Comissió Europea, Govern d’Espanya i Generalitat ofeguen el camp valencià” i, amb esta, l’organització pretén “denunciar la inacció conjunta de les tres administracions sense excepció, per acció o omissió, per no adoptar les mesures necessàries per a garantir la viabilitat del sector agrari valencià”.
“La protecció del camp valencià, estratègic per a l’economia i altament orientat a l’exportació, depén de mesures preventives eficaces. L’omissió o el retard en la priorització de les plagues pot derivar en restriccions fitosanitàries que afecten tant el comerç intraeuropeu com l’exportació de fruita fresca, amb conseqüències econòmiques significatives per als nostres productors i per a les administracions, per l’alt cost per a controlar-les o erradicar-les”, assenyala Peris.
El secretari general de la Unió insistix que “cal reforçar el control en frontera i en origen abans de permetre l’eixida de contingents d’importació o el trasllat de material vegetal, perquè està més que demostrat que com més comerç global, més plaga global, i així no podem continuar”.
