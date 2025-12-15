La UV i la UPV reprenen la normalitat en tots els seus campus esta vesprada després de passar el pitjor de la borrasca Emilia
Les dos universitats van decretar la docència en línia per a este dilluns a València per l’alerta meteorològica
La Universitat de València reprén la normalitat en tots els seus campus este dilluns a partir de les 15 hores, després de decretar ahir la suspensió de classes presencials i passar a la docència en línia per a esta jornada per l’alerta meteorològica.
La rectora de la Universitat de València, a proposta del Comité d’Emergències, ha acordat declarar la finalització del nivell 2 d’emergència establit en tots els campus i les instal·lacions de la UV i passar a nivell 0, la qual cosa permet recuperar la normalitat en totes les activitats de la Universitat. La decisió s’ha pres després que s’haja normalitzat la situació d’alerta per pluges i tempestes per la borrasca Emilia.
Normalitat a les 14 hores en la UPV
La Universitat Politècnica, tal com havia previst este diumenge, reprén també l’activitat normal a partir de les 14 hores d’este dilluns, mentres que de matí s’ha mantingut la docència en línia en els campus de València i Gandia. “Decau l’alerta roja, que passa a groga en tots els campus de la UPV. El torn de vesprada del personal laboral serà presencial”, assenyalen en xarxes socials, a on recorden que “mentres es mantinga l’alerta groga, es recomana extremar la precaució en els desplaçaments i evitar activitats exteriors que puguen comportar risc”.
Finalitza l’alerta roja a València
El Centre de Coordinació d’Emergències (CCE) ha actualitzat les seues alertes per fenòmens meteorològics i ha decretat la fi de l’alerta roja per pluges en el litoral de València. D’esta manera, la província queda en alerta groga per pluges i tempestes.
Tindran la mateixa alerta groga tot Castelló i Alacant, mentres que el sud de Castelló comptarà amb alerta nivell taronja per pluges, han apuntat des del CCE.
Per a hui s’esperen a la Comunitat ruixades localment fortes o molt fortes, persistents i acompanyades de tempesta en les províncies de València i Castelló, que cessaran a partir de migdia a València i a la vesprada a Castelló, ha indicat l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet). Respecte a les pluges, Aemet ha assenyalat que continuen avançant cap al nord per la província de València amb “una intensitat moderada”.
Suscríbete para seguir leyendo
- L’Institut Valencià de Cultura presenta el tradicional Cant de la Sibil·la en la catedral de València
- Aemet llança una alerta taronja per pluges per al cap de setmana en l’interior sud de València
- Talen 52 arbres a la Canyada, alguns de més de mig segle de vida
- Llorca crea una direcció per a les víctimes de la dana i ascendix el “cervell” de Política Lingüística
- Camps ja exercix d’oposició interna en el PPCV i obri foc contra Llorca
- Empresaris i docents analitzen propostes per a modernitzar l’FP
- La redacció d’À Punt examina el seu director d’Informatius després de mesos de conflictes
- Els metges eleven la pressió amb una manifestació hui a València per a tancar els quatre dies de vaga