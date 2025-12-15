Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Municipios cancelan clasesSuspensión clases ValenciaAemet alerta rojaDirecto temporalEvolución tormentasTiroteo en SídneyCachorros en Navidad
instagramlinkedin

La UV i la UPV reprenen la normalitat en tots els seus campus esta vesprada després de passar el pitjor de la borrasca Emilia

Les dos universitats van decretar la docència en línia per a este dilluns a València per l’alerta meteorològica

La Universitat de València

La Universitat de València / UV

Lucía Prieto

Lucía Prieto

València

La Universitat de València reprén la normalitat en tots els seus campus este dilluns a partir de les 15 hores, després de decretar ahir la suspensió de classes presencials i passar a la docència en línia per a esta jornada per l’alerta meteorològica.

La rectora de la Universitat de València, a proposta del Comité d’Emergències, ha acordat declarar la finalització del nivell 2 d’emergència establit en tots els campus i les instal·lacions de la UV i passar a nivell 0, la qual cosa permet recuperar la normalitat en totes les activitats de la Universitat. La decisió s’ha pres després que s’haja normalitzat la situació d’alerta per pluges i tempestes per la borrasca Emilia.

Normalitat a les 14 hores en la UPV

La Universitat Politècnica, tal com havia previst este diumenge, reprén també l’activitat normal a partir de les 14 hores d’este dilluns, mentres que de matí s’ha mantingut la docència en línia en els campus de València i Gandia. “Decau l’alerta roja, que passa a groga en tots els campus de la UPV. El torn de vesprada del personal laboral serà presencial”, assenyalen en xarxes socials, a on recorden que “mentres es mantinga l’alerta groga, es recomana extremar la precaució en els desplaçaments i evitar activitats exteriors que puguen comportar risc”.

Finalitza l’alerta roja a València

El Centre de Coordinació d’Emergències (CCE) ha actualitzat les seues alertes per fenòmens meteorològics i ha decretat la fi de l’alerta roja per pluges en el litoral de València. D’esta manera, la província queda en alerta groga per pluges i tempestes.

Tindran la mateixa alerta groga tot Castelló i Alacant, mentres que el sud de Castelló comptarà amb alerta nivell taronja per pluges, han apuntat des del CCE.

Per a hui s’esperen a la Comunitat ruixades localment fortes o molt fortes, persistents i acompanyades de tempesta en les províncies de València i Castelló, que cessaran a partir de migdia a València i a la vesprada a Castelló, ha indicat l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet). Respecte a les pluges, Aemet ha assenyalat que continuen avançant cap al nord per la província de València amb “una intensitat moderada”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Tracking Pixel Contents