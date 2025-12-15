La Vall d’Albaida registra tres terratrémols en menys de sis hores
Els moviments sísmics, d’entre 1,9 i 2,3 graus en l’escala Richter, s’han detectat a Fontanars i Benigànim entre les 20:57 hores de diumenge i les 2:46 hores d’este dilluns
Rafa Jover
La comarca de la Vall d’Albaida ha registrat, en la vesprada d’ahir i en la passada matinada, tres moviments sísmics que han afectat els termes municipals de Fontanars dels Alforins i Benigànim, segons ha informat l’Institut Geogràfic Nacional.
El primer d’estos sismes es va registrar a les 20:57 d’ahir, diumenge, en el sud-est del terme municipal de Fontanars, amb una magnitud de 2,3 graus en l’escala Richter i a 6 quilòmetres de profunditat, en una zona muntanyenca pròxima amb el límit de la província d’Alacant.
El segon moviment sísmic s’ha registrat en la passada matinada, a les 2:07 hores, en l’est del terme municipal de Benigànim, amb una magnitud d’1,9 graus, amb epicentre localitzat en les proximitats de la carretera CV-612 i a 9 quilòmetres de profunditat.
El tercer s’ha detectat a Fontanars dels Alforins, en la mateixa zona que l’anterior, a les 2:46 hores d’esta matinada, amb una magnitud de 2,0 graus i amb epicentre a 1 quilòmetre de profunditat.
16 terratrémols en 2025
Amb estos tres sismes, la comarca de la Vall d’Albaida ja comptabilitza 16 moviments sísmics en 2025. Els anteriors es van registrar a Benicolet (14 de gener), Ràfol de Salem (7 d’abril), Pobla del Duc (7 i 8 d’abril, 13 de maig, 15 de maig i 21 de setembre), Bufali (8 d’abril), Aielo de Malferit (23 de juny i 19 de juliol), Ontinyent (19 de juliol) i Fontanars dels Alforins (dos sismes l’11 d’octubre).
Pel que respecta a la província de València, els sismes registrats superiors a 1,5 graus de magnitud ascendixen, enguany, a la xifra de 99.
