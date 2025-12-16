Carlet prepara torrons saludables per a gaudir d’unes festes sense excessos
Els veïns i les veïnes van participar en un taller per a aprendre a elaborar estos dolços nadalencs
Arriba el Nadal i, també, els excessos. Torrons, mantecados, polvorons, tortell de Reis… Els dolços omplin les nostres taules i, amb estos, sumem algun quilo més de felicitat al nostre cos. Per a evitar eixa sobrecàrrega, 45 veïns de Carlet van participar ahir en un taller per a elaborar torrons saludables.
Els participants van poder aprendre receptes nutritives i plenes de sabor, amb propostes senzilles per a gaudir sense excessos i cuidar la salut. L’activitat, que va comptar amb tres sessions, va tindre un gran acolliment entre els veïns. Grans i menuts es van poder emportar a casa alguns dels torrons elaborats amb ingredients de proximitat, naturals i accessibles. A més, van explorar alternatives al sucre i als greixos processats.
Suscríbete para seguir leyendo
- L’Institut Valencià de Cultura presenta el tradicional Cant de la Sibil·la en la catedral de València
- Aemet llança una alerta taronja per pluges per al cap de setmana en l’interior sud de València
- Talen 52 arbres a la Canyada, alguns de més de mig segle de vida
- La Unió Llauradora alerta de l’aparició d’un nou cotonet a la Comunitat Valenciana
- Empresaris i docents analitzen propostes per a modernitzar l’FP
- Camps ja exercix d’oposició interna en el PPCV i obri foc contra Llorca
- Llorca crea una direcció per a les víctimes de la dana i ascendix el “cervell” de Política Lingüística
- La redacció d’À Punt examina el seu director d’Informatius després de mesos de conflictes