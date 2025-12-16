Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carlet prepara torrons saludables per a gaudir d’unes festes sense excessos

Els veïns i les veïnes van participar en un taller per a aprendre a elaborar estos dolços nadalencs

Dos participants durant el taller

Dos participants durant el taller / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

Alzira

Arriba el Nadal i, també, els excessos. Torrons, mantecados, polvorons, tortell de Reis… Els dolços omplin les nostres taules i, amb estos, sumem algun quilo més de felicitat al nostre cos. Per a evitar eixa sobrecàrrega, 45 veïns de Carlet van participar ahir en un taller per a elaborar torrons saludables.

Els participants van poder aprendre receptes nutritives i plenes de sabor, amb propostes senzilles per a gaudir sense excessos i cuidar la salut. L’activitat, que va comptar amb tres sessions, va tindre un gran acolliment entre els veïns. Grans i menuts es van poder emportar a casa alguns dels torrons elaborats amb ingredients de proximitat, naturals i accessibles. A més, van explorar alternatives al sucre i als greixos processats.

