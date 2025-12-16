Catarroja decreta tres dies de dol oficial per l’assassinat masclista de Natividad
El consistori ha decidit que les banderes onegen a mitja asta i el ple guardarà un minut de silenci
Altres ajuntaments de la Comunitat Valenciana també guardaran un minut de silenci
L’Ajuntament de Catarroja ha decretat tres dies de dol oficial a partir de hui per l’assassinat de Natividad Heredia Torres a mans presumptament de la seua parella sentimental.
Segons ha informat el consistori, la mesura s’ha adoptat després de la confirmació del presumpte assassinat com un cas de violència de gènere. “Volem expressar la nostra solidaritat i acompanyament a la família i als amics, així com el nostre rebuig absolut a la violència masclista”, ha indicat el consistori.
Com a mostra del dol, les banderes dels edificis municipals de Catarroja onejaran a mitja asta i el ple del pròxim dijous començarà amb un minut de silenci. Altres ajuntaments de la Comunitat Valenciana s’han sumat a la condemna per l’assassinat i han convocat per a hui a les 13 hores un minut de silenci.
L’acusat de la mort de Natividad va ser detingut dimecres passat després que la víctima morira en un centre hospitalari de València després de romandre diversos dies en coma. El jutge va ordenar posteriorment el seu ingrés provisional a la presó, comunicada i sense fiança, i li atribuïx inicialment, i sense perjuí d’ulterior qualificació, la presumpta comissió d’un delicte d’homicidi i un delicte de maltractament habitual.
Hemorràgia cerebral
L’home, de 43 anys i nacionalitat espanyola, va ser arrestat per agents de la Guàrdia Civil, que es van desplaçar fins a Catarroja per a localitzar-lo. L’arrest es va produir després de la mort de la seua parella sentimental, de 48 anys, que dissabte passat va ingressar a l’Hospital Universitari La Fe després de presumptament haver rebut una pallissa brutal.
Tal com va avançar Levante-EMV, va morir a conseqüència de la fortíssima hemorràgia cerebral que ni tan sols els cirurgians de La Fe van poder parar, perquè, entre altres coses, quan els va arribar la pacient, ja feia quasi set hores que estava dessagnant-se per dins en el sòl de la seua habitació sense que ningú li haguera parat atenció ni haguera demanat ajuda mèdica per a ella. Va estar en coma fins que, finalment, la dona va morir.
