La Comunitat Valenciana roman este dimarts en alerta groga per pluges
Hui hi haurà cel molt nuvolós, amb ruixades moderades en general, que poden ser fortes
La Comunitat Valenciana roman este dimarts en alerta groga per pluges i tempestes, segons ha informat l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).
Així, després del pas del front, el centre d’una borrasca se situarà en el sud-est de la Península i introduirà aire humit de llevant en un ambient lleugerament inestable, per la qual cosa les tempestes poden tocar terra i poden produir-se ruixades fortes, sobretot a partir de migdia, ha informat l’Aemet.
L’oratge, hui
Hui hi haurà cel molt nuvolós, amb ruixades moderades en general, que poden ser fortes i, a Castelló, persistents, han apuntat les mateixes fonts.
Així mateix, s’esperen temperatures mínimes en descens lleuger, així com les màximes. També hi haurà hui vent fluix de direcció variable, excepte en els litorals de València i Castelló, a on serà de l’est i nord-est fluix a moderat.
