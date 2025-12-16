Decret de convivència
Educació reforça l’autoritat del professorat: una agressió o un insult serà una falta greu
El nou Pla Conviure busca atallar els incidents en les aules, que s’han triplicat des de la pandèmia, amb especial èmfasi a l’assetjament i el ciberassetjament i l’ús de mòbils en l’aula
La nova consellera d’Educació, María del Carmen Ortí, s’ha estrenat amb l’anunci d’un dels decrets més importants de la legislatura. Es tracta del Pla Conviure, un protocol de convivència educativa que es fa molt necessari, perquè els incidents en les aules s’han triplicat en només cinc anys. Ortí pot parlar de primera mà, perquè ha sigut, durant molts anys, inspectora d’Educació en la província de València.
Este nou protocol era una de les normes més esperades per la comunitat educativa, perquè afronta un problema molt greu en les aules. Tant que una part es va haver d’aprovar d’urgència l’any passat; la relativa a l’ús dels mòbils i tauletes en les aules. “Les xifres d’assetjament, ciberassetjament i agressions a professorat ens han obligat a actuar”, va explicar Xaro Escrig, directora general d’Inclusió Educativa. No obstant això, la principal mesura és un reforç de l’autoritat del professorat: els insults, les agressions o ofenses al mestre seran faltes greus.
Quatre pilars
El decret regula quatre grans pilars: l’ús dels dispositius electrònics, la protecció de l’assetjament i el ciberassetjament, el reforç de l’autoritat del professorat i la promoció del benestar emocional per a previndre els problemes de salut mental que tant creixen en les aules. Les xifres, que empitjoren en tots estos casos, són la gran alarma per a actuar enfront d’estes dades.
El decret va començar a desplegar-se l’any passat d’urgència per a prohibir l’ús de telèfons mòbils en els centres escolars. Però tan sols era una part, amb este anunci s’aproven els altres tres pilars del pla per a la convivència en les aules, que tracta d’atallar un problema tan greu com sensible.
Autoritat del professorat
La recuperació de l’autoritat del professorat era una cosa que els docents demanaven des de fa molt de temps, especialment per a poder evitar o atallar millor les agressions d’alumnes, que són més freqüents del que sembla.
Entre moltes altres mesures, Conselleria donarà suport legal, en cas d’agressions, al professorat, i estes aniran per via d’urgència, la qual cosa vol dir que l’assumpte haurà de resoldre’s en menys de dos mesos, menys de la mitat de temps que qualsevol altre incident. Les últimes dades disponibles llancen 437 agressions a professors en l’últim any. “No només es reforça l’autoritat del professorat, sinó que és una millora perquè el nostre sistema educatiu tinga una millor convivència”, va assegurar Ortí.
Assetjament, ciberassetjament i salut mental
Algunes altres de les dades més preocupants que han espentat la Conselleria a actuar són les d’assetjament i ciberassetjament. El registre previ de Conselleria acumula molts casos, i la fundació Anar estima que un 12 % de l’alumnat a Espanya és víctima de bullying o ciberbullying alguna vegada.
Per a això hi ha sancions més greus (i especialment si el que patix la fustigació és un xiquet o xiqueta amb necessitats especials), però també educació emocional. Més de 1.000 centres s’han adherit a un programa de la Conselleria d’Educació sobre este tema: “L’educació és clau per a formar persones amb empatia al dolor alié i millorar la convivència”, va explicar Escrig.
En línia amb això, el protocol també busca donar solució al problema de salut mental entre els escolars, i, per a això, ja estan en funcionament les 22 unitats d’atenció primària en tota la C. Valenciana, amb 55 psicòlegs i psicòlogues que es dediquen en exclusiva a atendre alumnat.
Ni mòbils ni tauletes (tampoc en Primària)
Encara que el que transcendix de la premsa és una prohibició total de dispositius electrònics en les aules, l’afany de Conselleria és més obert. Com va explicar el secretari autonòmic d’Educació, Daniel Mcevoy, “cal buscar un equilibri, la prohibició no és bona mai”.
Eixe equilibri es troba ara en les activitats educatives en què usar una tauleta o, fins i tot, el telèfon estiga justificat, però, per a tota la resta, els centres escolars han d’estar lliures de pantalles. La magnitud del problema ha arribat a tal punt que Mcevoy ha assegurat que hauran de regular els dispositius electrònics fins i tot en l’ensenyança Primària (el decret actual només comprén Secundària).
