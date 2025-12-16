Una empresa del Marroc compra el 45 % del negoci de terminals de Boluda
Marsa Maroc desemborsa 80 milions per a entrar en la gestió de servicis i logística en nou enclavaments estratègics en la Península i Canàries
Marsa Maroc i Boluda Corporación Marítima han subscrit una aliança estratègica de col·laboració mitjançant la qual MMIL, filial de Marsa Maroc, comptarà amb un 45 % del capital social i dels drets de vot de Boluda Maritime Terminals (BMT) en una transacció xifrada en 80 milions d’euros. El grup Boluda té dos divisions estratègiques: Boluda Towage (per al servici de remolc) i Boluda Shipping (per al transport marítim i terrestre, i la logística portuària), en el qual està el negoci de terminals.
Boluda Maritime Terminals oferix servicis integrals de gestió i logística portuària a través de nou terminals situades en enclavaments estratègics de ports espanyols en la Península i l’arxipèlag canari. En 2024, les seues instal·lacions van moure més d’un milió de contenidors TEU, fet que reforça el seu rol estratègic en el tràfic de mercaderies entre la Península i les illes Canàries.
L’aliança estratègica entre Marsa Maroc i Boluda Corporación Marítima obri la porta a importants sinergies, al combinar les seues capacitats i fortaleses complementàries en la gestió de terminals portuàries. Els dos grups mantenen, segons destaca Boluda Corporación Marítima, una clara sintonia estratègica, impulsada per l’ambició compartida de reforçar el seu posicionament en el corredor Marroc–Espanya, un eix marítim de gran rellevància que connecta les dos ribes de l’Estret.
“Esta aliança representa una fita clau per a Marsa Maroc, ja que reforça la seua presència a banda i banda de l’Estret i reafirma el seu posicionament regional, operant en un total de 34 terminals en 20 ports repartits en la Península, Canàries i Àfrica, fent un significatiu pas avant en el seu procés d’expansió”, segons destaca la companyia.
850 vaixells
Boluda Corporación Marítima va fer, fa dos mesos, un nou colp sobre la taula en el negoci mundial dels remolcadors que operen en els ports dels cinc continents. Boluda Towage, la filial controlada per la família de naviliers valencians, ha avançat en la seua estratègia d’expansió mundial després d’adquirir l’holandesa Royal Boskalis BV i el seu negoci de remolc i salvament marítim a Austràlia i Papua Nova Guinea per uns 640 milions de dòlars (uns 546 milions d’euros).
La transacció consolida Boluda en el cim del negoci de remolc marítim, amb presència internacional i la flota més potent del món, formada per més de 850 vaixells —entre remolcadors i vaixells de salvament. En 2024 va escalar al primer lloc en el rànquing mundial del remolc al completar la compra de l’empresa de salvament marítim Les Abeilles per a expandir-se a França, amb la qual cosa la divisió de remolcadors del conegut armador consolida el seu lideratge en l’àmbit del remolc. Boluda Towage comptava llavors amb una flota de més de 400 vaixells repartits pels principals ports d’Europa, Àfrica, oceà Índic, sud-est asiàtic i Llatinoamèrica.
