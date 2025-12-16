El futur de l’àrea metropolitana de València busca una veu comuna
El I Fòrum Metropolità reunix este dimecres a Mislata alcaldes, experts i agents econòmics per a abordar mobilitat, vivenda i coordinació territorial
La necessitat de pensar València més enllà de les seues fronteres administratives i avançar cap a una visió metropolitana real, coordinada i eficaç serà l’eix central del I Fòrum Metropolità, que se celebrarà demà dimecres, 17 de desembre, en la Casa de la Cultura de Mislata. La trobada, organitzada per Levante-EMV, naix com a resposta a una reclamació històrica dels municipis de l’entorn de la capital: dissenyar polítiques conjuntes en àmbits clau com la mobilitat, la vivenda, els servicis públics o les infraestructures, superant la lògica d’actuacions aïllades.
El fòrum planteja un canvi de mirada: concebre l’àrea metropolitana com una extensió natural de la ciutat de València, a on els fluxos diaris de persones, treball, estudis i oci ja funcionen de manera integrada, encara que les decisions polítiques i administratives seguisquen fragmentades. Municipis com Mislata, Paiporta, Catarroja, Xirivella, Aldaia, Torrent o Paterna mantenen una relació quotidiana i intensa amb la capital, però sense un marc estable de coordinació que permeta planificar de manera conjunta el seu desenrotllament.
L’objectiu és facilitar desplaçaments més ràpids, sostenibles i eficients, reduir la dependència del vehicle privat i millorar la qualitat de vida de la ciutadania
Un dels grans reptes sobre la taula serà la mobilitat metropolitana, considerada la qüestió més urgent. Milers de persones es desplacen diàriament des dels municipis de l’entorn cap a València i viceversa, fet que fa imprescindible millorar la connectivitat, reforçar el transport públic i coordinar xarxes com Metrovalencia, Rodalia, autobusos interurbans i accessos viaris. L’objectiu és facilitar desplaçaments més ràpids, sostenibles i eficients, reduir la dependència del vehicle privat i millorar la qualitat de vida de la ciutadania.
Però el fòrum va més enllà de la mobilitat. També s’abordarà la planificació conjunta de polítiques de vivenda, la necessitat de dissenyar infraestructures de manera coordinada i la conveniència d’oferir servicis públics pensats des d’una escala metropolitana, evitant duplicitats i desequilibris. No es tracta que cada municipi funcione com una illa, sinó d’avançar cap a un model de gestió compartida que beneficie a tots.
Bielsa inaugura el fòrum
La trobada començarà a les 9:00 hores amb la benvinguda de l’alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, un dels impulsors d’esta visió metropolitana. A continuació, el catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de València, Joan Romero, oferirà una ponència marc en la qual aportarà context acadèmic i exemples comparats de grans ciutats europees que han apostat per estructures metropolitanes sòlides per a afrontar desafiaments comuns.
Després de la seua intervenció, Romero participarà en un primer diàleg al costat del director del periòdic, Joan Carles Martí, i el mateix Fernández Bielsa, en el qual s’analitzarà l’evolució de l’àrea metropolitana de València i els obstacles que han frenat històricament una governança conjunta. El debat continuarà amb una segona conversa moderada per la subdirectora de Levante-EMV Isabel Olmos, en la qual intervindran l’alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, i l’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, que aportaran la visió de dos de les principals ciutats de l’entorn metropolità.
Cooperació supramunicipal
A les 11:00 hores tindrà lloc una taula redona centrada en la cooperació supramunicipal, moderada per la periodista de Levante-EMV Pilar Olaya, amb la participació del president de la Mancomunitat de l’Horta Sud, José Cabanes; el president de la Mancomunitat de l’Horta Nord, Fran López; l’alcaldessa de Catarroja, Lorena Silvent; l’alcaldessa de Quart de Poblet, Cristina Mora, i la regidora d’Urbanisme i Medi Ambient de Paiporta, Marian Val. El debat posarà el focus en l’experiència de les mancomunitats i en les possibilitats de reforçar el seu paper com a instruments de coordinació territorial.
El torn de María José Catalá
Després d’una pausa per al café, el fòrum reprendrà l’activitat amb una taula de marcat caràcter tècnic i econòmic, moderada per la periodista i directora de Relacions Institucionals de Prensa Ibérica a València, Silvia Tomás. En esta participaran la presidenta de la CEV-València, Eva Blasco; el president de Cambra València, José Vicente Morata; el director gerent d’FGV, Alfonso Novo Belenguer; el director de l’Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV), José Antonio Gómez; i el president d’EMTRE, Emilio José Belencoso. La sessió abordarà l’impacte de la mobilitat i la planificació metropolitana en la competitivitat econòmica, la sostenibilitat i el desenrotllament empresarial.
El I Fòrum Metropolità aspira, en definitiva, a posar sobre la taula una visió metropolitana realista i pragmàtica, basada en el consens polític més enllà de les sigles i orientada al bé comú
El fòrum conclourà a les 13:00 hores amb la intervenció de l’alcaldessa de València, María José Catalá, en un tancament que servirà per a arreplegar les principals conclusions i obrir el debat sobre la idoneïtat de crear algun òrgan metropolità de coordinació estable, entés com un espai de diàleg, planificació i presa de decisions compartides.
El I Fòrum Metropolità aspira, en definitiva, a posar sobre la taula una visió metropolitana realista i pragmàtica, basada en el consens polític més enllà de les sigles i orientada al bé comú. Un primer pas per a afrontar de manera conjunta els desafiaments d’un territori que, en la pràctica, ja funciona com una gran ciutat, però que necessita ferramentes de governança concordes a eixa realitat.
