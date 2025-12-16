Llorca demanarà “ajuda immediata” a Sánchez en la dana, finançament, aigua i infraestructures
El cap del Consell avança que plantejarà al president del Govern estar “per damunt de la crispació” i pactar les “mesures urgents” que necessita la C. Valenciana
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, del PP, ha dit, este dimarts, que acudix demà a reunir-se amb el cap de l’executiu central, Pedro Sánchez, a la Moncloa, amb la finalitat que “s’adone” que la C. Valenciana “requerix una ajuda immediata en moltíssimes qüestions, com la dana, el finançament, les inversions, l’aigua, el corredor mediterrani o en infraestructures tan importants com la connexió de l’aeroport amb la ciutat de Benidorm”.
Pérez Llorca ha fet estes declaracions a preguntes dels periodistes precisament a Benidorm, amb motiu de la posada en servici del tram Hospital-La Vila-Benidorm de la línia 1 del Tram d’Alacant, una vegada completades les obres de duplicació de via i electrificació.
Pérez Llorca ha indicat que acudix a Madrid “a veure el president del Govern d’Espanya perquè esta terra, esta Comunitat necessita mesures urgents, més enllà de l’ambient que es viu i dels escàndols de corrupció que està travessant el Partit Socialista i que permeten tots els socis del Govern”.
Ha assenyalat que va a la reunió amb “una finalitat”, que és “exposar la situació de la Comunitat i que s’adone el president del Govern que esta comunitat requerix una ajuda immediata en moltíssimes qüestions, en el finançament, en les inversions, en la reconstrucció, en l’aigua, en el corredor mediterrani, en infraestructures tan importants com la connexió de l’aeroport amb la ciutat de Benidorm”.
“En fi, hi ha moltíssimes qüestions que han d’estar per damunt de la situació política i de la crispació, perquè són necessitats imperioses que té tota la societat valenciana”, ha subratllat.
Preguntat sobre l’anunci del Govern de crear un bo de transport nacional i si la Generalitat s’adherirà a eixa mesura amb el transport autonòmic, Pérez Llorca ha afirmat que ell “sempre” defén que “ha d’haver-hi diàleg entre les administracions”.
“No m’agraden les idees quan les planteja només una administració. Jo crec que això no s’ha de fer així”, ha indicat el president, que ha recordat que a la Comunitat Valenciana “fa molt de temps” que es promociona el transport públic.
“Però jo també vull que tinguen una cosa en consideració: som l’autonomia pitjor finançada d’Espanya, ens arriba tard el fons de liquiditat, no s’atenen les reclamacions econòmiques i històriques que tenim en dependència, que tenim en desplaçats”, ha assegurat.
“En fi, demà, que podré parlar amb el president del Govern, li traslladaré tot això, però li demanaria i li recomanaria al Govern d’Espanya que, quan vulga fer alguna cosa” i “vulga que totes les autonomies, com la nostra, participen, el primer és que ens han d’explicar eixos projectes, i no anunciar-los i dir que els faran sense saber ningú encara la lletra xicoteta de l’acord”, ha exposat Pérez Llorca.
I ha afegit: “Com vull ser respectuós, li donaré una resposta quan llija el contingut i m’informen exactament en què consistix eixe bo”.
