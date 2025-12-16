Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sisme d’1,8 graus en el litoral de la Marina Alta enfront de Xàbia, Benitatxell i Moraira

L’epicentre s’ha situat mar endins i a 13 quilòmetres de profunditat

El punt groc assenyala l’epicentre del sisme

El punt groc assenyala l’epicentre del sisme / Institut Geogràfic Nacional

R. Jover

Xàbia

El litoral de la comarca de la Marina Alta va registrar en la nit d’ahir, dilluns, un sisme d’1,8 graus de magnitud en l’escala Richter, segons ha informat l’Institut Geogràfic Nacional.

El moviment sísmic es va localitzar en una zona del litoral compresa entre Moraira, el Poble Nou de Benitatxell i Xàbia, amb epicentre a 13 quilòmetres de profunditat, a les 22:47 hores, enfront del cap de la Nau.

Nou sismes des de l’inici de l’any

Amb este moviment sísmic ja en són 9 els que s’han registrat en la comarca de la Marina Alta, tres dels quals en el litoral. En la província, l’IGN ja n’ha registrat 88 superiors a 1,5 graus de magnitud de l’inici de l’any ençà.

