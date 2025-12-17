La campanya de la carta als Reis Mags arriba a Paiporta per a fomentar el valencià
La iniciativa té com a finalitat promoure l’ús de la llengua i la creativitat entre l’Educació Infantil i Primària
Un total de 2.100 alumnes de totes les escoles d’Educació Infantil i Primària de Paiporta han rebut, en els últims dies, el model de carta als Reis Mags distribuït en cada centre educatiu per l’Agència de Promoció del Valencià AVIVA. Com cada any, l’Ajuntament de Paiporta, per mitjà d’esta agència, s’ha adherit a una campanya la finalitat de la qual és promoure l’ús del valencià i la creativitat entre l’alumnat més jove de la localitat.
La campanya de la carta als Reis és una iniciativa promoguda per les oficines de promoció del valencià de la Pobla de Vallbona i València, que compta amb el suport de 34 agències locals més, entre les quals es troba la de Paiporta, a més de la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València.
A més de comptar amb textos en valencià, la carta deixa un espai perquè les xiquetes i els xiquets expressen per escrit els seus desitjos per al dia de Reis, i inclou també uns adhesius perquè els més menuts i les més menudes, que encara tenen dificultats per a escriure i es troben en procés d’aprenentatge, també puguen participar-hi.
Promoció del valencià
La regidora d’Educació de Paiporta i responsable d’AVIVA, Olga Sandrós, ha explicat que “l’Ajuntament sempre estarà al costat i secundarà totes les iniciatives que s’encaminen a la promoció del valencià, especialment entre la població més jove, ja que són el futur de la nostra societat i de la nostra llengua”.
Per a Sandrós, “l’obligació de l’Ajuntament és protegir i promoure l’ús del valencià en tots els contextos i en tot moment i, per això, ens adherim a esta campanya, igual que ho fem amb la de rebaixes en valencià, per a fomentar l’ús de la llengua en àmbits en els quals li costa avançar, com és el comercial”, ha conclòs.
