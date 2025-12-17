El fiasco de la ZBE podria fer perdre a València 13 milions en ajudes al transport l’1 de gener
L’Ajuntament té davant tres escenaris: perdre l’ajuda i assumir la bonificació amb pressupost propi, perdre la subvenció i no cobrir-la, o esperar que el Govern de Sánchez l’indulte malgrat no haver aprovat l’obligatòria zona de baixes emissions
“L’esperança és l’últim que es perd”. L’alcaldessa, María José Catalá, va tirar ahir de frase feta per a actualitzar l’estat de la negociació sobre la zona de baixes emissions, però la realitat està lluny de justificar eixa esperança. El PP ha deixat de contactar amb l’oposició, i els seus socis de Vox ni estan ni se’ls espera després que la direcció nacional donara orde de tombar l’ordenança. Tot apunta, per tant, a un fiasco que podria costar-li a València més de 115 milions d’euros —alguns càlculs parlen de 135 milions—.
En este moment hi ha tres escenaris oberts. Si el Govern prorroga les ajudes al transport, tal com ja ha anunciat el president, Pedro Sánchez, València perdria la part de subvenció estatal condicionada a haver tramitat la seua zona de baixes emissions. Seria un 20 % de bonificació sobre el bonobús de deu viatges, uns 9 milions a l’any. En este escenari, l’Ajuntament podria assumir “a pulmó” l’ajuda estatal més l’altre 20 % que ja havia assumit. I a eixos diners sobrevinguts caldria afegir-los els 4,1 milions que deixarà d’ingressar en l’EMT, corresponents al segon semestre de 2025, també vinculats a la ZBE. És a dir, el consistori podria veure’s amb un forat de 13 milions ja el primer dia de 2026.
El segon escenari és semblant, però sense tant d’esforç econòmic. Podria deixar caure la bonificació i permetre que el bonobús passe de 5,1 euros a 8,5 euros, un 60 % més car. És l’escenari més impopular i segurament el més improbable. Per si de cas, el Grup Municipal de Compromís ja ha demanat a Catalá que assumisca la pèrdua del descompte estatal al transport i mantinga el preu del bonobús. “La ciutadania no ha de pagar la incapacitat de PP i Vox ni a l’hora de pujar al transport públic ni amb noves taxes. Si, a Catalá, les seues decisions li suposen un desajustament en els comptes, que torne a recuperar algun dels impostos que va llevar als rics”, va demanar ahir el regidor Giuseppe Grezzi. Per la seua banda, el portaveu socialista, Borja Sanjuán, va reclamar a Catalá que deixara d’“esquivar les seues responsabilitats per a, en algun moment, assumir-les d’una vegada”.
L’alcaldessa va evitar ahir aclarir si assumirà la pèrdua del descompte, però des del Govern municipal aclarixen que, contràriament al que s’ha dit, l’EMT té capacitat tècnica per a introduir una modificació pressupostària que permeta costejar el 40 % de bonificació i estalviar-li el sobrecost als 800.000 viatgers mensuals de bonobús —corresponent a les validacions, no al nombre de persones usuàries—. Dit d’una altra manera, si no es fa serà per falta de voluntat política o perquè no serà necessari.
I eixe és el tercer escenari. El PP encara confia que el decret que publique el BOE després del Consell de Ministres del pròxim dimarts indulte els ajuntaments sense zones de baixes emissions. En el partit indiquen que encara hi ha molts municipis sense limitacions al cotxe contaminants, inclosos alguns socialistes, com Paterna. Sancionar València implicarà penalitzar altres municipis sense tant múscul pressupostari, com Orihuela. Catalá va dir que desconfia de Sánchez i esperarà a llegir la lletra xicoteta per a fer el següent pas. Llavors començarà un altre capítol en la guerra pel relat i la salut dels ciutadans.
