Homenatge, marxa cívica i art honraran les víctimes de la dana a Cheste
L’Ajuntament organitza un programa d’actes, els dies 27 i 28 de desembre, en memòria de les víctimes i reconeixement als qui es van bolcar a ajudar en els moments més crítics
Europa Press
“Cheste recorda. Un any després de la DANA” és el lema del programa d’activitats amb el qual esta localitat valenciana “honrarà les víctimes, reconeixerà l’esforç dels col·lectius i veïns que van treballar de manera exemplar i crearà espais de reflexió i memòria per a la comunitat”. L’Ajuntament organitza la iniciativa, que desplegarà una agenda d’actes els pròxims dies 27 i 28 de desembre. Així, el programa començarà el dissabte a les 18:30 hores en el teatre Liceo, amb un acte institucional d’homenatge i reconeixement.
Serà un acte emotiu en memòria de les víctimes de la barrancada, que servirà com a “reconeixement públic als col·lectius, voluntaris i persones que, de manera desinteressada i exemplar, van col·laborar en els primers i més crítics dies de l’emergència, traient el millor d’ells mateixos per a ajudar la comunitat”, explica el consistori en un comunicat.
La jornada del diumenge 28 de desembre estarà protagonitzada per un acte cívic d’homenatge a les víctimes, que consistirà en una concentració en la plaça de l’Ajuntament, durant la qual la Jove Muixeranga de València alçarà una torre humana.
Marxa cívica i escultura
Després d’esta concentració tindrà lloc una marxa cívica que recorrerà l’exposició fotogràfica “DANA 24”, d’Héctor Murgui, situada en els carrers Chiva i Cuenca. La marxa culminarà amb la inauguració de l’escultura commemorativa d’Adolfo Ibáñez Andrés i amb una ofrena floral en record i homenatge a les víctimes. La marxa cívica estarà presidida per les famílies, acompanyades del consistori i de representants de Policia i Protecció Civil. La instal·lació fotogràfica d’Héctor Murgui planteja un recorregut obert i accessible per a observar, recordar i reflexionar sobre el que es va viure. Es tracta d’un espai per a enfortir la memòria local i el sentit compartit de comunitat. L’exposició hi romandrà 30 dies.
Per la seua banda, l’escultura de l’artista Adolfo Ibáñez Andrés és una obra creada en record de les víctimes que planteja una reflexió sobre els fets del 29 d’octubre de 2024 i que servix com a homenatge permanent a tots aquells que van destacar per la seua solidaritat. L’escultura quedarà instal·lada de manera definitiva en la rotonda de la carretera de Llíria. Amb estos actes, l’Ajuntament de Cheste “crida a la participació de tots els veïns i veïnes, col·lectius i institucions de la localitat”.
