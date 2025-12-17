Kiat Lim: “El Nou Mestalla serà clau per a resoldre les limitacions d’ingressos”
El president del València CF, rebut amb aplaudiments irònics i crits d’“heu destrossat el club” en la junta d’accionistes, confirma que el futur estadi estarà a punt en l’estiu de 2027 i que servirà per a “atraure inversions”
Que el Nou Mestalla és clau en l’horitzó esportiu i econòmic del València CF és un fet fàctic. No obstant això, este dimecres, durant la celebració de la junta general d’accionistes del club celebrada en Fira València, el president de l’entitat valencianista, Kiat Lim, ha insistit en eixa idea i ha assegurat, davant de més de 200 socis que han acudit a l’acte, que el futur estadi “serà clau per a resoldre l’actual coll de botella provocat per les normes del joc net financer i les limitacions d’ingressos”.
El nou estadi “atraurà inversions”
En un discurs amb un missatge clar, Lim ha confirmat que el coliseu valencianista estarà finalitzat en l’estiu de 2027, i ha assegurat que només el fet de la seua construcció ja “atraurà inversions”. “Este nou estadi no només serà la llar de tots els valencianistes, sinó també un actiu estratègic per al club, la ciutat i tota la Comunitat Valenciana. El Nou Mestalla actuarà com a motor econòmic, símbol de modernitat i un espai que ens permetrà créixer com a institució, crear ocupació i atraure inversió en la nostra regió”, ha afirmat.
En este sentit, el president del club ha volgut també explicar que l’acord amb Goldman Sachs —un préstec amb l’objectiu de refinançar el deute, acabar les obres de l’estadi i disposar de més liquiditat— “ha sigut crucial per al reinici de les obres, sense comprometre la situació financera del club”, i ha valorat el fet que “inversors internacionals de primer nivell hagen decidit fer costat al València CF”, fet que demostra “la confiança que inspirem hui en els mercats financers globals i que situa el nostre club fermament en el mapa dels grans projectes esportius europeus”.
Seguint este argumentari, Lim ha assegurat, davant dels accionistes, que, amb el Nou Mestalla en funcionament, “serem més competitius per a tornar a Europa, que és clau”. En eixe aspecte esportiu, el fill de Peter Lim ha afirmat que “estem en el camí” i, per això, ha sol·licitat suport per a “Carlos Corberán i els jugadors”. De la mateixa manera, ha defés que l’arribada de Ron Gourley a la nova estructura esportiva “és un compromís per la professionalització”.
“Estem reforçant la gestió esportiva, invertint en el desenrotllament del talent jove i buscant la màxima competitivitat en totes les àrees. Sabem que el camí al davant no és fàcil, però estem convençuts que estos canvis ens faran un club més fort i millor preparat per a afrontar els reptes futurs”. I, encara que ha admés que el camí “no és fàcil”, ha assegurat que “junts tornarem al lloc que ens mereixem”. “Amunt València”, ha conclòs.
Recriminacions
La intervenció del màxim dirigent valencianista s’ha donat en una sala en la qual Kim Koh també ha sigut present. A la seua arribada, els socis han aplaudit irònicament i li han recriminat a Kiat Lim el seu missatge que l’equip tornaria a Europa. Sense anar més lluny, “quin equip és este per a anar a Europa” o “heu destrossat el club” són alguns dels missatges que s’han pogut escoltar en la junta.
