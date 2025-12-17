Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Les Arts és simfònic

Les Arts acomiada la seua programació simfònica de 2025 amb la monumental ‘Octava’ de Bruckner sota la direcció de Fabio Luisi

Qualificada de “simfonia de simfonies”, Bruckner va erigir una “catedral sonora” que reunirà una plantilla de 94 músics per a la seua interpretació

Concert de Fabio Luisi en Les Arts

Concert de Fabio Luisi en Les Arts / Miguel Lorenzo

Amparo Barbeta

Amparo Barbeta

València

El Palau de les Arts Reina Sofia acomiada la seua programació simfònica de 2025 de la mà de Fabio Luisi, que dirigirà, en l’Auditori, la monumental Octava simfonia d’Anton Bruckner amb l’Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV) este dijous, 18 de desembre (19:30 h). La formació titular de Les Arts i el mestre italià repetiran este mateix programa un dia després, el divendres 19, en l’Auditori i Palau del Congressos de Castelló (19:30 h).

Intèrpret de referència del compositor austríac, Fabio Luisi destaca com un dels grans directors del nostre temps. El titular de la Simfònica de Dallas, de l’NHK de Tòquio i director principal de la Simfònica de la Ràdio Danesa s’endinsa en el repertori d’un dels grans simfonistes del segle XX, després del seu apoteòsic debut amb l’OCV en 2023 amb obres de Strauss.

Tour de force

Descrita com la “simfonia de simfonies”, l’Octava suposa un autèntic tour de force reservat per a les formacions més experimentades. Un total de 94 músics interpretaran, sota la direcció del mestre italià, la versió original (1887) d’esta “catedral sonora”, que exigix les cotes més altes de virtuosisme.

Fabio Luisi

Fabio Luisi / Miguel Lorenzo

L’Octava de Bruckner s’erigix en un dels cims de l’art simfònic: titànica en les seues dimensions, sublim, visionària i profundament transcendental, suposa una experiència profundament transformadora per a intèrprets i públic.

