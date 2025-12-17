Les Arts és simfònic
Les Arts acomiada la seua programació simfònica de 2025 amb la monumental ‘Octava’ de Bruckner sota la direcció de Fabio Luisi
Qualificada de “simfonia de simfonies”, Bruckner va erigir una “catedral sonora” que reunirà una plantilla de 94 músics per a la seua interpretació
El Palau de les Arts Reina Sofia acomiada la seua programació simfònica de 2025 de la mà de Fabio Luisi, que dirigirà, en l’Auditori, la monumental Octava simfonia d’Anton Bruckner amb l’Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV) este dijous, 18 de desembre (19:30 h). La formació titular de Les Arts i el mestre italià repetiran este mateix programa un dia després, el divendres 19, en l’Auditori i Palau del Congressos de Castelló (19:30 h).
Intèrpret de referència del compositor austríac, Fabio Luisi destaca com un dels grans directors del nostre temps. El titular de la Simfònica de Dallas, de l’NHK de Tòquio i director principal de la Simfònica de la Ràdio Danesa s’endinsa en el repertori d’un dels grans simfonistes del segle XX, després del seu apoteòsic debut amb l’OCV en 2023 amb obres de Strauss.
Tour de force
Descrita com la “simfonia de simfonies”, l’Octava suposa un autèntic tour de force reservat per a les formacions més experimentades. Un total de 94 músics interpretaran, sota la direcció del mestre italià, la versió original (1887) d’esta “catedral sonora”, que exigix les cotes més altes de virtuosisme.
L’Octava de Bruckner s’erigix en un dels cims de l’art simfònic: titànica en les seues dimensions, sublim, visionària i profundament transcendental, suposa una experiència profundament transformadora per a intèrprets i públic.
Suscríbete para seguir leyendo
- L’Institut Valencià de Cultura presenta el tradicional Cant de la Sibil·la en la catedral de València
- Aemet llança una alerta taronja per pluges per al cap de setmana en l’interior sud de València
- La Unió Llauradora alerta de l’aparició d’un nou cotonet a la Comunitat Valenciana
- Talen 52 arbres a la Canyada, alguns de més de mig segle de vida
- Catarroja decreta tres dies de dol oficial per l’assassinat masclista de Natividad
- Empresaris i docents analitzen propostes per a modernitzar l’FP
- Camps ja exercix d’oposició interna en el PPCV i obri foc contra Llorca
- La redacció d’À Punt examina el seu director d’Informatius després de mesos de conflictes