Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Porno tumba Camilo SestoMercadona compra LogifruitChernobil CampanarAcequia medieval TorrentBoluda MarruecosAna Orantes
instagramlinkedin

Llorca arriba a Moncloa amb 100 mesures per a Sánchez

El cap del Consell entregarà un document amb un centenar d’iniciatives del seu projecte polític i espera “comptar amb el suport del Govern”

El president del Govern, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en Moncloa

El president del Govern, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en Moncloa / Alberto Ortega / Europa Press

Mateo L. Belarte

Mateo L. Belarte

Madrid

El cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ja està en Moncloa, a on, des de les 10:00 hores, es reunix per primera vegada amb el president del Govern, Pedro Sánchez. Llorca ha sigut rebut pel líder de l’executiu a les portes de l’edifici principal del complex presidencial, a on s’han fet les habituals fotografies.

La trobada bilateral s’estendrà aproximadament una hora i està previst que Llorca l’aprofite per a elevar una bateria de demandes a Sánchez, des d’aspectes relacionats amb la dana fins a reivindicacions històriques de la C. Valenciana com el finançament, l’aigua i les inversions de l’Estat en l’autonomia, especialment en infraestructures.

Més enllà de peticions concretes, Llorca s’ha presentat en Moncloa amb un document de 100 mesures que entregarà a Sánchez durant la cita. Segons ha explicat el popular en les seues xarxes socials, es tracta d’iniciatives que posarà en marxa el seu govern per a “garantir el progrés” de la C. Valenciana i davant de les quals insta el Govern a cooperar.

“Confie a comptar amb el suport del Govern d’Espanya per a avançar junts en la recuperació que ens exigix la societat”, ha afegit Llorca. En la trobada preparatòria han sigut presents, al costat del cap del Consell, els nous pesos pesants de Presidència: la secretària autonòmica de Presidència, Henar Molinero; el secretari autonòmic de Comunicació, Vicente Ordaz; el secretari autonòmic d’Anàlisi, Estudis i Polítiques Públiques, Jacobo Navarro de Peralta; i la directora general de l’Oficina de Premsa de Presidència, Belén Ríos.

Així mateix, el president ha informat que, abans de la reunió celebrada amb el seu equip per a “ultimar els detalls” de la bilateral amb Sánchez, ha “contactat” amb alcaldes de les zones a on més ha plogut esta passada nit “per a conéixer de primera mà les últimes novetats sobre la situació” d’estos municipis.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents