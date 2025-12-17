La Rambleta i Nostrum Mare Camerata llancen el cicle “Clàssica a la Cambra”
Es tracta d’una aposta del centre cultural per la música clàssica des d’una mirada actual
La Rambleta i la formació valenciana Nostrum Mare Camerata posen en marxa “Clàssica a la Cambra”, un cicle de música clàssica que naix amb la voluntat d’oferir recitals de música de cambra de primer nivell des d’una perspectiva pròxima, actual i un poc més allunyada dels protocols propis d’este gènere. El projecte, fruit d’una col·laboració basada en l’afinitat artística i la passió compartida per la música clàssica, se celebrarà en La Cambra, un espai alternatiu dins de La Rambleta, concebut per a acollir propostes culturals que exploren nous formats i formes de relació entre el públic i la creació artística.
Amb esta iniciativa, La Rambleta s’endinsa en la música clàssica des d’un enfocament coherent amb la seua identitat com a centre cultural contemporani, obert i divers. Apostar per la música de cambra en un espai no convencional permet atraure no només melòmans, aficionats i amants de la música clàssica, sinó també públics nous i jóvens intèrprets de societats musicals, conservatoris i escoles de música interessats a descobrir este gènere des d’una mirada diferent i contemporània.
La primera edició de “Clàssica a la Cambra” oferirà un total de quatre concerts: “Llum de Nadal” (27 de desembre), “Cambra 100 % – El trio amb piano” (19 de febrer), “Stabat Mater Dolorosa” (31 de març) i “Strings” (14 de maig). Totes les cites tindran lloc en La Cambra, situada en l’última planta de La Rambleta, un espai singular que reforça el caràcter innovador del cicle.
El projecte comptarà amb cantants i músics de reconegut nivell, amb programes dissenyats específicament per Nostrum Mare Camerata per a brindar una experiència artística cuidada i de gran qualitat.
Nostrum Mare Camerata, projecte artístic fundat en 2020 i dirigit pel violinista hispanodanés nascut a València Jacobo Christensen, afronta este nou repte amb il·lusió i compromís. “Clàssica a la Cambra” suposa una oportunitat per a “fomentar una connexió profunda i conscient amb la música de cambra” i explorar formats nous de presentació artística en diàleg amb l’espai i el públic.
“Llum de Nadal”, concert inaugural
El cicle començarà el dissabte 27 de desembre, a les 19:00 h, amb “Llum de Nadal”, un concert a càrrec de Nostrum Mare Camerata que proposa un recorregut per la riquesa del repertori europeu des del Barroc fins a la creació contemporània, en el context de les festes de Nadal. El programa inclou obres de Pau Casals, Händel, Vivaldi i Grieg, així com l’estrena absoluta d’Umbra, Lux, Via, composició de Jacobo Christensen.
El concert comptarà amb la participació dels solistes Marina Cuesta (soprano), Carmen Lázaro (mezzosoprano), Adrián Lozano (tenor) i Abel Nicolae (baríton), al costat dels intèrprets Leonardo Chiodo (violoncel) i Inés Romaguera i Cecilia Novella (violins).
Pròximes cites del cicle
El 19 de febrer, Jacobo Christensen (violí), Leonardo Chiodo (violoncel) i Imre Rohmann (piano) oferiran “Cambra 100 % – El trio amb piano”. El 31 de març, Nostrum Mare Camerata presentarà una versió semiescenificada de l’Stabat Mater de Pergolesi, una de les grans obres de la música vocal de cambra. El cicle es clausurarà el 14 de maig amb “Strings”, un programa dedicat al repertori per a orquestra de corda amb obres de Mendelssohn, Elgar i Stravinsky.
