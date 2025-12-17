Fòrum Més que Empreses
Ramón Vidal: “Si a la Vall d’Albaida li va bé, a la Comunitat Valenciana també”
L’alcalde de l’Olleria demana ajudes a l’Administració per a invertir en infraestructures noves i evitar la despoblació
L’alcalde de l’Olleria, Ramón Vidal, va subratllar que la comarca de la Vall d’Albaida es troba “en un moment molt bo”, encara que va matisar que sempre es pot tractar de millorar. En este sentit, l’alcalde va ressaltar la importància de pensar en el futur, sobretot en un moment tan dinàmic com l’actual. “Hem d’adaptar-nos a un món tan canviant com l’actual i reflexionar què volem fer i quin és el futur que volem —va afirmar—. Hem de previndre el futur per a afrontar les crisis, que sempre hem tingut i ens han colpejat, sobretot en el sector tèxtil”.
Referent a això, Vidal va destacar que el futur passa per la digitalització i la formació de la ciutadania. A més, va instar a “reforçar el model industrial” i a apostar per les pimes i el comerç local, que “oferixen un servici fonamental”.
Així mateix, l’alcalde de l’Olleria va insistir en la necessitat que la Vall d’Albaida es convertisca en un eix vertebrador de totes les comarques valencianes de l’interior. “Si a la Vall d’Albaida li funciona bé la seua economia, a la Comunitat Valenciana també li anirà bé”, va assenyalar Vidal, que va reivindicar, a més, la necessitat de rebre ajudes per part de l’Administració per a “fer inversions necessàries en infraestructures”.
De la mateixa manera, va assenyalar el turisme com un altre pilar fonamental en l’àmbit econòmic. Per a això, va identificar la necessitat d’atraure el turisme sostenible, que fuja de les grans massificacions que es donen en les zones costaneres. “Hem d’aconseguir atraure’ls més d’un dia. Que no vinguen només a veure una cosa en concret, i que pernocten ací”, va agregar.
Referent a això, Vidal va alertar sobre el risc que suposa la despoblació per als municipis xicotets i va advocar per la importància d’invertir en estos per a retindre el talent jove. “Demane a l’Administració que llance ajudes amb diners públics per a edificar vivenda i evitar que els nostres jóvens se n’hagen d’anar a viure a les grans ciutats com Ontinyent, Gandia o València”, va dir.
Finalment, l’alcalde de l’Olleria va advertir també dels problemes que suposa l’elevada burocràcia en els processos que exigix l’Administració pública. “És una barrera molt gran per a moltes empreses i autònoms; en alguns casos, fins i tot més que el finançament. Hem d’oferir una solució i reduir la paperassa”, va concloure Vidal.
