Sollana i Benifaió lideren els registres d’unes pluges que tallen camins rurals a la Ribera
L’observatori del Romaní acumula quasi 45 l/m² des de la mitjanit i més de 42 el del col·legi Santa Bàrbara
L’observatori meteorològic de Sollana-el Romaní, amb un acumulat de 44,7 litres per metre quadrat des de la mitjanit, i el del CEIP Santa Bàrbara de Benifaió, amb 42,4 litres en el mateix període —les dos estacions formen part de la xarxa d’Avamet—, lideren els registres de pluja a la Ribera, en una jornada en què està activada l’alerta groga i en què les precipitacions de les últimes hores han obligat a tallar alguns camins rurals. No obstant això, s’han produït incidències rellevants.
L’Ajuntament de Benifaió ha tancat al trànsit, esta matinada, el camí Alginet i ha demanat als conductors precaució.
Per la seua banda, l’Ajuntament d’Alginet, a on l’acumulat des de la mitjanit és de 31,8 l/m² (quasi 34 litres en la urbanització Los Lagos), manté tancat al trànsit el camí de la Posteta, un camí que va des de la ronda fins a la zona rural i que travessa dos barrancs, mentres que sí que permet l’accés pel camí de Benifaió i també per la Ronda. L’alcaldessa d’Alginet, Elia Ferrer, ha comentat que s’està fent un seguiment dels barrancs urbans i s’ha pogut comprovar que els treballs de neteja que va iniciar l’Ajuntament la setmana passada “s’han notat una barbaritat” i han permés que l’aigua fluïsca.
L’alcalde de Sollana, Vicent Codoñer, ha comentat que l’única incidència ressenyable que deixen les pluges és el tall temporal, una vegada més, del camí que creua el barranc de la Foia. “L’aigua que baixa del polígon Joan Carles I, sempre que plou, l’inunda, és un punt que tenim parlat amb el Ministeri perquè se solucione, perquè, sempre que plou, hi ha problemes. La resta ha funcionat amb normalitat”, ha insistit Codoñer.
