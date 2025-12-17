ALIMENTACIÓ
Valor supera els 220 milions de facturació en un any complicat pels costos del cacau
El proveïdor de xocolate de Mercadona creix un 34 % en xifra de negoci i augmenta un 28 % els beneficis, fins als 8,2 milions
Chocolates Valor continua amb la seua senda positiva i aconseguix tancar un exercici amb creixement en vendes, en “un dels anys més complicats que ha viscut la indústria del xocolate”. S’acumulen dos anys d’increments històrics del cost de la seua principal matèria primera, el cacau, el preu del qual ha augmentat quasi un 500 %. La facturació de la xocolatera, proveïdora de Mercadona, supera la barrera dels 220 milions d’euros, la qual cosa suposa un creixement en vendes del 34 %, condicionat per l’increment dels preus del cacau, i que reflectix la sòlida posició de Valor en el mercat, en un any molt exigent per a les marques. La companyia aconseguix anivellar la reducció de beneficis experimentada l’exercici passat i arriba als 8,2 milions d’euros, és a dir un 28 % més que l’exercici precedent.
Davant d’esta situació, que ha afectat totes les empreses dedicades a xocolates i derivats, la companyia ha desenrotllat un pla exigent d’eficiències amb la finalitat de minimitzar la repercussió dels increments de costos al consumidor. La marca Valor continua ocupant la segona posició en el mercat de tauletes i lidera un dels segments més estratègics, el del xocolate negre. Un segment que continua creixent impulsat per la tendència cap a la busca del benestar i d’un plaer més equilibrat, amb xocolates de més percentatge de cacau.
“Estem contents amb el resultat, màximament quan ens hem enfrontat a un any especialment complicat per a tot el sector. En este sentit, estem agraïts a clients i consumidors que han enfortit la seua confiança en la marca. L’objectiu, ara, és continuar amb eixa senda positiva de creixement que acumula la companyia i fer-ho malgrat l’entorn complicat en el qual ens movem”, explica Valeriano López, CEO de Chocolates Valor.
Per categories
Els cacaus solubles són una altra de les categories estratègiques que estan impulsant el creixement de la companyia, que va llançar la seua proposta d’alts percentatges, amb el cacau negre 70 %, i el cacau 100 % natural, que s’han consolidat com un nou segment dins de la categoria. En la categoria de snacks, Huesitos es manté com l’snack favorit en les llars espanyoles, amb una aposta destacada per la innovació, amb propostes úniques com ara Huesitos Combix, que també trasllada als seus torrons.
Valor, amb més de 140 anys d’història, manté l’essència de mestres xocolaters, apassionats pel producte, que perviu i fa que esta gran companyia continue treballant el que en el sector es coneix com from bean to bar, treballant el producte des de la selecció dels grans, passant pel torrat, l’espellofament, la molta, el refinament i el conxatge del cacau per a aconseguir el millor producte. Un procés que en l’actualitat se sol trobar en obradors artesanals. L’objectiu de Valor és mantindre el control total de tot el procés productiu i garantir el seu sabor únic i característic dels xocolates de la marca.
Expansió de botigues
L’empresa continua desenrotllant la seua xarxa de xocolateries Valor. Espais singulars amb els quals la marca continua acostant els seus xocolates als amants del cacau, i que suma ja un total de 39 establiments repartits per la geografia espanyola. Els seus productes, convertits en el paradigma del plaer adult, conjuminen la màxima qualitat i el saber fer dels mestres xocolaters de la marca, i són elaborats des de la selecció dels grans de cacau passant per tot el procés from bean to bar en les seues plantes. En l’actualitat, Valor exporta els seus xocolates a 60 països.
