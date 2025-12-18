L’oratge a València
Experts en meteorologia anuncien l’arribada d’un tren siberià que pot deixar neu a València: estos seran els dies i les zones de les nevades
La baixada de temperatures serà notable i les precipitacions seran molt probables en molts punts de la Comunitat Valenciana
Es gira l’oratge, ja que arriba una gran massa d’aire siberià, extremadament fred, que deixarà temperatures gèlides i molta neu en bona part del sud d’Europa, inclosa la península Ibèrica. Així ho anuncien experts meteoròlegs que asseguren que València també es veurà afectada per esta situació i que és molt probable que es registren nevades en els pròxims dies.
Juanjo Villena, redactor en cap de Meteored, portal especialitzat en la predicció de l’oratge, explica que l’arribada d’un denominat tren siberià (una gran massa d’aire procedent d’esta regió russa) provocarà “un clima amb temperatures extremes en llocs del sud d’Europa com França, Itàlia o Alemanya”; la península Ibèrica “es quedarà entre dos aigües: farà molt de fred, però no tant com en els països veïns, a causa de la presència de borrasques, que a canvi ens deixaran pluja i, fins i tot, neu”. Tot dependrà de la zona.
Vent extremadament fred procedent de Rússia
El causant d’esta situació plenament hivernal que vaticina la predicció de l’oratge per als pròxims dies és, una vegada més, el corrent en jet polar. Les altes pressions se situaran en la zona de les illes britàniques i Escandinàvia, molt més al nord del que és habitual, fet que afavorirà la circulació de les borrasques per latituds més baixes i l’arribada de vent de l’est i el nord-est d’Europa: les planes russes i Sibèria.
Este vent gèlid de temperatures extremes colpejarà amb força l’entorn de la península Ibèrica (es preveu que deixe valors extraordinàriament baixos a França o Alemanya), que no es veurà tan afectada a causa del pas de les borrasques. “Les temperatures seran molt baixes, però no tant com en altres punts d’Europa, i, a més, pot ploure”, assenyala Villena.
L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) anuncia també precipitacions per als pròxims dies i una caiguda del termòmetre. A València pronostica un descens important de la cota de neu fins als 800 metres, la qual cosa podria traduir-se en nevades en punts com el nord d’Utiel i Requena, la comarca de la Serrania, el Racó d’Ademús, Alcublas o la zona més alta de la Calderona.
La situació serà, però, molt incerta i “encara no es pot saber amb total seguretat. Tot dependrà de la zona en la qual es forme la borrasca que ens afectarà en els pròxims dies”, entre altres coses, aclarix el redactor en cap de Meteored. De fet, la incertesa és tal que serà necessari estar “a un o dos dies vista per a poder afinar millor” la predicció de l’oratge.
On i quan pot nevar
En cas que es complisquen els pronòstics del model europeu, que són els que assenyalen eixa probable arribada del tren siberià i les possibles nevades en la península Ibèrica (Comunitat Valenciana inclosa), la borrasca començaria a mostrar la seua influència a partir del pròxim diumenge 21 de desembre. En esta data ja s’anuncien possibles precipitacions a la Comunitat Valenciana.
L’Aemet anuncia, per a eixa jornada, “cels molt nuvolosos, amb probabilitat de precipitacions disperses”. Les temperatures experimentaran un “descens”, amb “gelades febles en l’interior nord” i la cota de neu entre els 1.200 i els 1.600 metres.
En la ciutat de València, la pluja amenaçarà durant tot el dia, però especialment a la vesprada, quan la probabilitat de precipitacions es dispararà fins al 80 %.
El dilluns 22 de desembre, una de les dates més especials de Nadal amb el sorteig extraordinari de la Grossa, podria veure’s tenyit de blanc en molts punts de la geografia espanyola, inclosa la província de València. La cota de neu se situarà entorn dels 800 metres, la qual cosa podria deixar precipitacions en forma de flocs en la regió muntanyenca d’Utiel, la Serrania, el Racó d’Ademús, Alcublas o les zones més altes de la Calderona.
El pronòstic de l’oratge de l’Aemet per a eixe dia parla de “probables precipitacions en el nord, sense descartar la resta de manera més dispersa”, i “en forma de neu per damunt dels 800 metres d’altura”. Les temperatures continuaran descendint, “amb gelades en l’interior”.
En la ciutat de València serà el dia en què comence a notar-se de veritat la baixada del mercuri (la màxima es quedarà en 13 °C), i la possibilitat de pluges continuarà viva, però inferior, ja que descendirà fins al 50 %. En els dies successius, les temperatures continuaran baixant.
Suscríbete para seguir leyendo
- L’Institut Valencià de Cultura presenta el tradicional Cant de la Sibil·la en la catedral de València
- Aemet llança una alerta taronja per pluges per al cap de setmana en l’interior sud de València
- La Unió Llauradora alerta de l’aparició d’un nou cotonet a la Comunitat Valenciana
- Talen 52 arbres a la Canyada, alguns de més de mig segle de vida
- Catarroja decreta tres dies de dol oficial per l’assassinat masclista de Natividad
- Empresaris i docents analitzen propostes per a modernitzar l’FP
- Camps ja exercix d’oposició interna en el PPCV i obri foc contra Llorca
- La redacció d’À Punt examina el seu director d’Informatius després de mesos de conflictes