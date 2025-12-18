Llorca assenyala que l’aval de Sánchez a la comissió mixta de la dana deixa el PSPV en una “posició incòmoda”
El popular no entra al xoc amb Bernabé i Morant, però remarca que el pacte amb el president del Govern arriba després que les dirigents socialistes titlaren esta proposta d’“ocurrència”: “Hui què pensen d’això?”
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha assenyalat, este dijous, que la comissió mixta pactada ahir amb Pedro Sánchez en Moncloa deixa en una “situació incòmoda” Pilar Bernabé i Diana Morant, dirigents del PSPV i amb càrrecs en el Govern i que en este temps han rebutjat la creació d’este òrgan, reclamat amb insistència pel Consell tant en temps de Carlos Mazón com ara amb Pérez Llorca.
El nou cap del Consell ha recordat que la ministra i la delegada del Govern han estat “molt de temps” titlant esta comissió d’“ocurrència” i de “no tindre sentit”, i s’ha preguntat “què pensen” del fet que este dimecres, en la seua trobada amb Sánchez en Moncloa, el president del Govern accedira a la seua petició.
Per a Llorca, “el problema” del PSPV durant la dana “és que han esperat sempre el missatge de Madrid, i així no se solucionen les coses. En una crisi, les coses se solucionen quan tu trasllades el missatge del que fa falta a Madrid”, ha dit el president, que ha convidat Bernabé i Morant a una “reflexió” i a “buscar vies de diàleg”.
Malgrat que Morant ha refredat eixa concessió este mateix dijous i Bernabé ha carregat contra la gestió de la dana de la Generalitat, Llorca no ha volgut anar al xoc i ha tornat a projectar un perfil moderat i centrista. Així, ha rebutjat una rèplica directa, però sí que ha lamentat que es mantinguen en eixe to malgrat que ell “vol dialogar”, cosa que “encara no han entés”, ha dit.
En qualsevol cas, ha repetit que la comissió mixta arriba tard, i ha assegurat no tindre novetats sobre les dates d’inici. Sí que ha reconegut la “importància” que hi siguen presents els alcaldes, una novetat que s’arroga el Govern, que assegura que Mazón vetava esta opció.
En eixe sentit, ha insistit que este fòrum permeta agilitzar la reconstrucció i corregir errors. “Jo advoque perquè es canvien les regles del joc, que s’aproven normatives que permeten solucionar en el temps o abreujar el temps per a eixes obres de recuperació i, sobretot, per a aquelles obres que garantisquen la seguretat que mereixen tots els valencians en les zones afectades. Si es tramiten els procediments administratius ordinaris per a dur a terme eixes obres tan importants, tardaran anys. Algunes tardaran anys a començar, però és que tardaran moltíssims anys a acabar”, ha repetit.
Demana un pacte en À Punt
I en eixa línia pactista, Llorca ha tornat a donar la mà a esquerra i dreta per a resoldre el nomenament de la presidència del Consell d’Administració d’À Punt, ara en interinitat després del salt de Vicente Ordaz al Palau. Llorca ha dit tindre “clar” que tant la tele pública com els òrgans estatutaris o la Mesa de les Corts han de comptar amb representació de “tots els partits”.
“Per tant —ha afegit—, vull aconseguir això i oferisc públicament al PSPV, Compromís i Vox que donem exemple. Si ahir vam ser capaços de traure, de 100 idees, un pacte amb el president del Govern, agafarem eixe guant i demostrarem a la societat valenciana que estem a l’altura i ho pactarem”, ha dit sobre eixe nou nomenament.
