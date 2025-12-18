Una nau industrial centenària es convertirà en 22 apartaments turístics
Compromís denuncia la turistificació dels barris
L’Ajuntament de València ha concedit llicència per a l’enderrocament d’una nau industrial històrica en el carrer Lliri, número 11, en el barri de Camins al Grau, datada en 1925 segons el cadastre i representativa del patrimoni industrial de la ciutat, per a permetre la construcció de 22 apartaments turístics amb piscina. Així ho ha denunciat el Grup Municipal de Compromís després de les queixes del veïnat, que ha alertat de l’inici dels treballs d’enderrocament i del temor creixent a una nova onada de turistificació en el barri. Per a la portaveu de Compromís per València, Papi Robles, este cas “demostra que Catalá està accelerant la turistificació de la ciutat i és una clara promotora de l’especulació. Pel camí, propicia la pèrdua de patrimoni, una imatge de València que ja no tornarà”. A més, considera que, encara que este edifici no estiga inclòs en els supòsits de la moratòria vigent, “ja hem conegut moltíssims casos en els quals esta norma és lletra morta i no està servint per a res”.
La regidora valencianista ha advertit que els apartaments turístics “no paren de créixer a València, i continuaran fent-ho, perquè el PP va decidir reservar fins a un 3 % de cada barri per a estos usos, una decisió que està expulsant el veïnat de la seua pròpia ciutat”. Robles ha recordat que, quan l’Ajuntament vol, “pot frenar projectes especulatius”, com va ocórrer amb les naus de Guatla, a la Saïdia. “Però el que estem veient és que Catalá ha posat València en venda. La turistificació ja no és una amenaça futura: està provocant la major expulsió de veïnat en dècades, substituint-lo per persones amb rendes molt altes que poden assumir preus absolutament desorbitats”.
En este sentit, la portaveu del primer partit de l’oposició ha assenyalat que l’altre dia llegíem en premsa “que, amb la Grossa de Nadal, només podries comprar un pis de 90 metres quadrats a València. És una imatge molt clara de fins a quin punt s’ha disparat el cost de la vida i, especialment, el cost de la vivenda en la nostra ciutat”.
Una zona portuària desvirtuada
Compromís també ha criticat la contradicció del Govern municipal, que parla de posar límits, “però autoritza apartaments turístics amb piscina en antics espais industrials i impulsa gratacels en el port amb usos compartits com a hotel, desvirtuant per complet el paisatge portuari i, a més, cedint sòl municipal a l’Autoritat Portuària”. “Això no és planificar ciutat, això és vendre-la a trossos”, ha denunciat Robles.
La coalició valencianista ha reiterat que defendre el patrimoni, la vivenda i els barris “no és una qüestió ideològica, sinó una obligació institucional”, i ha advertit que continuarà fiscalitzant cada llicència i cada decisió que contribuïsca a convertir València en una ciutat cada vegada més inaccessible per a la majoria de la seua gent.
