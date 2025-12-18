Paràlisi total en el mercat de la vivenda d’obra nova en tres de cada quatre pobles de la Ribera
Els immobles de segona mà concentren el 93 % de totes les compravendes de la comarca en el tercer trimestre
Només tres pobles absorbixen el 78 % de les escasses cent operacions de pisos de nova construcció
El mercat immobiliari de la Ribera va tornar a millorar, entre juliol i setembre, els registres d’operacions de l’any anterior en el mateix període, encara que la tendència creixent que ha portat el sector a aproximar-se a les xifres de l’època del boom oculta una debilitat: és el segment de la vivenda usada el que impulsa l’activitat, amb un 93,40 % de les transaccions formalitzades en el tercer trimestre.
Les dades publicades esta setmana pel Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible revelen que només cent de les 1.517 compravendes registrades en este període a la Ribera corresponen a vivendes d’obra nova i que només tres municipis concentren el 78 % d’eixes operacions. Per contra, 36 dels 45 municipis que conformen la comarca (76,5 %) no registren cap operació d’estes característiques, és a dir, totes les compravendes tenen per objecte vivendes de segona mà, mentres que el sector de nova construcció travessa una paràlisi total en este tram de l’any.
La Ribera va comptabilitzar, entre juliol i setembre, un total de 1.517 operacions immobiliàries, segons la xifra provisional publicada pel Ministeri, que representa un descens del 10 % respecte del trimestre anterior, encara que és un 8,43 % més elevada que la registrada en el mateix període de 2024.
Alzira, la ciutat amb més activitat
Alzira és la ciutat que més activitat va registrar en este període amb 220 transaccions, seguida per Cullera, amb 188 compravendes, i Algemesí, amb 123. També superen la barrera de les cent operacions Sueca i Carlet, en els dos casos amb 108. Com a contrapunt, Sant Joanet és l’únic poble de la comarca que no va registrar cap operació entre juliol i setembre, i Benimuslem, Cotes i Gavarda únicament comptabilitzen una transacció.
La vivenda de segona mà domina en tots els municipis, fins al punt que totes les operacions formalitzades a Algemesí se circumscriuen a este segment, i 187 de les 188 comptabilitzades a Cullera tenen per objecte vivenda usada. A Alzira, 211 de les 220 corresponen a esta mena d’immoble. D’altra banda, a penes un 2,3 % de les operacions tenen per objecte vivenda protegida, a penes 35 de les 1.517.
