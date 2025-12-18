Fòrum Europa
Pilar Bernabé sobre l’assetjament masclista en el PSOE: “Els partits polítics som reflex de la societat”
Bernabé admet errors i anuncia que es revisarà el protocol de denúncia “perquè siga infal·lible”
Si és alcaldessa de València, prohibirà els apartaments turístics en zones residencials, augmentarà l’edificabilitat del parc de vivenda construït i posarà sostre als preus del lloguer
Responsabilitza Catalá del “caos” en la mobilitat de València per la seua política “negacionista” i per afavorir el cotxe privat
La delegada del Govern i candidata socialista a l’alcaldia de València, Pilar Bernabé, ha admés, este dijous, els errors del seu partit en els casos d’assetjament masclista denunciats en les últimes setmanes, com el que afecta l’alcalde d’Almussafes, Toni González. “Modificarem el protocol perquè siga infal·lible”, ha anunciat. Ho ha fet durant un desdejuni en el Fòrum Europa, en el qual ha eixit en defensa de la gestió de la dana del Govern, un dia després de la trobada que va mantindre el nou president Juanfran Pérez Llorca amb Pedro Sánchez, i en el qual ha esbossat també el seu model de ciutat. Una València a on, si governa, es prohibiran els apartaments turístics en zones residencials.
Bernabé ha respost a preguntes dels mitjans sobre els casos d’assetjament i la factura electoral que pot suposar per al seu partit. Després d’assenyalar que el “masclisme estructural està a tot arreu”, ha apuntat que “els partits polítics són reflex de la societat”. “Ningú pot escapar a tindre casos d’assetjament, masclisme i accions ofensives a les dones”. La qüestió, ha afegit, és “com s’aborden”, i, segons Bernabé, el PSOE “ha posat els mecanismes per a abordar-ho de la manera més contundent possible”. “Dels errors s’aprén i el protocol es pot corregir, però ja existix”. “Nosaltres sí que tenim canals per a denunciar”. “Ja estem escoltant casos en la dreta i comença a baixar el nivell de denúncia”. “Si hi ha hagut errors, es demana perdó, ho va fer el president, i corregirem el protocol per a fer-lo infal·lible”.
Bernabé ha centrat bona part de la seua intervenció a defendre la gestió del Govern en la dana del 29-O. “La dana va ser un colp tremend, la catàstrofe més extraordinària que hem viscut, i la primera lliçó que hem aprés és que és necessari recuperar la confiança de la ciutadania”. “Els qui estan al capdavant de les institucions han d’exercir amb responsabilitat, presència i empatia”, un dard directe a l’expresident Carlos Mazón.
Ha respost Bernabé a les crítiques sobre l’absència de Pedro Sánchez en la zona zero i ha assegurat que els seus ministres i representants institucionals han fet 240 visites al territori dana. Bernabé ha dit que la reconstrucció del Govern d’Espanya “funciona”. S’han injectat ja 9.000 milions, dels quals 1.700 aniran a edificis municipals destruïts per la dana.
A preguntes sobre el dubte de si el Govern degué declarar directament l’emergència nacional el 29-O, Bernabé ha remés a la Generalitat. “La negligència més greu va estar en el responsable de l’emergència”, ha dit la delegada. Bernabé també ha criticat les notícies falses i ha subratllat que l’Exèrcit i el Govern “van estar per a tot el que la Generalitat necessitara”. “Així ho va reconéixer Mazón en les primeres hores de la dana, encara que després va canviar d’estratègia perquè havia de protegir-se judicialment”.
Bernabé ha fet repàs de l’aportació econòmica del Govern en estos últims set anys. Més de 19.300 milions d’euros, que inclouen infraestructures com l’ampliació del port de València o l’ampliació de l’aeroport d’Alacant i València, que, juntament amb la dana, s’elevarien a 36.000 milions d’euros. La Comunitat ha sigut en 2024 i 2025 la segona amb més licitació pública.
La ministra de Ciència i secretària del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha fet les presentacions. Bernabé representa “la política del futur enfront del passat”. Ha sigut l’“alcaldessa de la província” durant la dana, ha destacat Morant, que ha llançat elogis a Bernabé: “Serà la llum i el far perquè València torne a ser tolerant, innovadora, igualitària i verda”.
Model econòmic i vivenda
Sobre el seu model econòmic per a València, ha defés la necessitat de l’especialització i el talent, la ciberseguretat i la innovació amb un enclavament “meravellós” que és la Marina de València, un hub tecnològic de primer nivell. “Quan vam arribar a l’Ajuntament, la Marina era un solar”, ha recordat.
En matèria de vivenda, Bernabé ha advocat per posar sostre als preus de la vivenda, com ha fet Barcelona, prohibir els apartaments turístics en zones residencials i augmentar l’edificabilitat en el parc públic ja construït.
L’única gran ciutat sense ZBE
A preguntes sobre el seu model de mobilitat metropolitana i els greus problemes d’embossaments diaris en la capital, Bernabé s’ha mullat poc i ha responsabilitzat l’actual alcaldessa, M. José Catalá, per la seua política d’afavorir el cotxe privat. “Si fa quatre anys haguérem tingut el caos de trànsit que hi ha hui, no vull imaginar-me les crítiques”.
Ha insistit la futura candidata a llevar carrils de trànsit en el bulevard García Lorca i ha recordat que la contaminació de l’aire provoca 454 morts a l’any a València. “L’Ajuntament de València ha fet una política negacionista”, ha continuat la dirigent socialista, que ha recriminat a l’alcaldessa que València siga, “juntament amb Gijón, l’única gran ciutat que no ha aprovat una zona de baixes emissions”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aemet llança una alerta taronja per pluges per al cap de setmana en l’interior sud de València
- L’Institut Valencià de Cultura presenta el tradicional Cant de la Sibil·la en la catedral de València
- La Unió Llauradora alerta de l’aparició d’un nou cotonet a la Comunitat Valenciana
- Talen 52 arbres a la Canyada, alguns de més de mig segle de vida
- Catarroja decreta tres dies de dol oficial per l’assassinat masclista de Natividad
- Camps ja exercix d’oposició interna en el PPCV i obri foc contra Llorca
- Empresaris i docents analitzen propostes per a modernitzar l’FP
- La redacció d’À Punt examina el seu director d’Informatius després de mesos de conflictes