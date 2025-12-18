La plantilla d’À Punt suspén el director d’Informatius amb 160 dels 179 vots emesos
La direcció demana empara al Consell d’Administració i denuncia una “estratègia d’assetjament i derrocament”
Menys de la mitat de la redacció participa en la consulta, encara que la majoria rebutja la gestió
La majoria de la redacció d’informatius d’À Punt suspén la seua direcció. És el resultat que deixa la consulta informal que ha celebrat el Consell d’Informatius, òrgan de representació, i que llança 160 vots en contra, 12 a favor i 7 que no saben/no contesten. És quasi el 90 % dels participants, encara que el cens de la redacció d’informatius és d’aproximadament 413 treballadors, amb la qual cosa ha votat menys de la mitat.
Des que va començar este 2025, els canvis en la cúpula directiva derivats de la nova llei de PP i Vox han provocat una maror en la redacció d’informatius de la radiotelevisió pública valenciana. Vicente Ordaz, que acaba de ser nomenat secretari autonòmic de Comunicació de Pérez Llorca, es va convertir llavors en el president del Consell d’Administració.
Una de les primeres decisions va ser substituir l’anterior director d’Informatius, Iván Esteve, i nomenar Josep Magraner, extreballador de Canal 9 i fins llavors en l’EMT de València. És una decisió que va arribar després de l’entrada de Francisco Aura com a director general de la cadena (en substitució d’Alfred Costa).
Quasi un any després que començaren els canvis, la redacció suspén Magraner. El Consell d’Informatius s’ha acollit a la capacitat que li dona el nou reglament per a valorar, mitjançant un informe, el seu “desacord” amb la direcció, una vegada passats sis mesos des del nomenament de càrrecs. Amb tot, el reglament no preveu esta votació, encara que el Consell ha volgut fer-la per a secundar el seu dictamen malgrat mancar de validesa jurídica.
“En l’informe reiterarem les denúncies que ja hem fet sobre els casos de manipulació i de falta d’objectivitat en els nostres informatius”, assenyala una nota distribuïda este matí pel Consell, que en els pròxims dies presentarà el seu escrit de valoració. Parlen de la deterioració de la imatge de la cadena i de l’ambient de treball.
El Consell d’Informatius és un òrgan de creació recent que substituïx l’anterior que es va formar en l’inici de la nova À Punt. Llavors tenia més marge de maniobra i competències per a influir en les decisions de la radiotelevisió pública valenciana. Per exemple, l’anterior reglament preveia la consulta prèvia a la redacció sobre les propostes per a ocupar la direcció d’Informatius. Amb el nou reglament en vigor, el Consell d’Administració desactiva eixe control.
“Assetjament i derrocament”
Davant de les crítiques i davant d’esta consulta, el director d’Informatius, Josep Magraner, anuncia que demanarà empara al Consell d’Administració de la casa pel que considera una “estratègia clara d’assetjament i derrocament”. “S’han abocat acusacions molt greus sense cap prova i, fins i tot, amb mentides manifestes que han sigut rebatudes immediatament”, assenyala en relació a presumptes omissions en els informatius, com un lapsus del líder del PP, Núñez Feijóo, en el Congrés. També se li ha recriminat que s’inserisquen reaccions de la Generalitat quan és criticada per l’oposició. “És una pràctica habitual en tots els informatius”, afig.
D’altra banda, la direcció subratlla que es tracta d’una “consulta no autoritzada i sense cap cobertura legal”, en la qual “les persones que l’han autoritzada, en són jutge i part”. Es buscava un titular “de manera irregular i sense cap control, de manera tendenciosa”, motiu pel qual demana empara al Consell d’Administració, “perquè prenga les decisions que considere oportunes”.
