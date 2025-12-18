Automoció
La pròrroga de la UE als motors de combustió dona ales al multinergia de Ford
La multinacional de l’oval cancel·la els seus plans d’electrificació als EUA amb pèrdues multimilionàries
La decisió de la Unió Europea de retirar el veto a la producció dels cotxes de combustió a partir de 2035 després de la pressió de part de la indústria automobilística dona ales al nou model multienergia de Ford Almussafes. L’híbrid que Ford Almussafes començarà a produir amb tota probabilitat a principis de 2028 es podrà continuar fabricant més enllà de 2035 i dona sentit a la inversió de la multinacional estatunidenca. El tomb de la Unió Europea (UE) amb els motors de combustió arriba en un moment en el qual Ford ha cancel·lat els seus plans d’electrificació als Estats Units amb pèrdues multimilionàries, ja que ara aposta pels vehicles multienergia per al mercat nord-americà.
La Comissió Europea va proposar, dimarts, retirar el veto total a la comercialització de vehicles de combustió a partir de 2035 i, en lloc d’això, permetre una producció “limitada”. Brussel·les atén la relaxació demanada per part de la indústria i Alemanya, i afavorix els fabricants que van més retardats en l’electrificació. Els grups d’automoció hauran de complir en 2035 un objectiu de reducció del 90 % de les emissions vinculades als vehicles de combustió.
Brussel·les manté que el marge del 10 % permetrà que, al costat dels vehicles elèctrics, continuen tenint un “paper important” altres vehicles multienergia, com els híbrids endollables, els automòbils amb extensors d’autonomia, els híbrids suaus i els models amb motor de combustió interna. La mesura penalitza les empreses que ja han fet els deures i han escomés inversions multimilionàries per a electritzar les seues plantes, segons advertixen els experts.
Aposta pel multienergia
El juny de 2022, Ford es va decantar per la factoria d’Almussafes, enfront de l’alemanya de Saarlouis, per a produir dos models elèctrics. No obstant això, davant del lent enlairament de les vendes d’elèctrics pel seu alt preu i per la falta de punts de recàrrega, la multinacional va posar fre. El 10 de maig de 2024, la multinacional va anunciar la seua aposta per un model multienergia que anava a garantir una producció de 300.000 vehicles a l’any (després eixa xifra s’ha rebaixat).
El president del Comité d’Empresa de Ford Almussafes, el sindicalista d’UGT Carlos Faubel, va celebrar la setmana passada, en declaracions a Levante-EMV, l’aposta de la companyia pels híbrids enfront dels elèctrics. “Encara sort que vam fer el gir cap a l’híbrid, perquè el cotxe elèctric s’ha retardat. El risc hauria sigut gran”, va assenyalar. Altres fonts ho expressen d’una altra manera: “Almussafes ha guanyat temps amb l’híbrid”. I és que “hi ha un clima generalitzat de desesperació en tot el sector a Europa i, per tant, a la Comunitat Valenciana”. En conseqüència, “tot el que siga facturar en la planta, ajuda”, perquè permet “que el mercat s’aclarisca” i aguantar fins a veure si és possible entrar de ple en l’elèctric pur. El que tenen clar és que, sense l’híbrid, Almussafes podria haver-ho perdut tot.
Enfront de la producció pròpia, Ford ha arribat a un acord amb Renault perquè li fabrique dos cotxes elèctrics xicotets destinats al mercat europeu en el complex industrial ElectriCity que el grup del rombe té en el nord de França.
Marxa arrere amb els elèctrics
De manera paral·lela, Ford acaba de fer un gir radical en la seua estratègia d’electrificació als Estats Units. L’empresa ha cancel·lat diversos projectes de desenrotllament de vehicles elèctrics, la qual cosa li ha generat un impacte en el seu compte de resultats de 19.500 milions de dòlars (16.586 milions d’euros).
Com a part d’estes mesures, Ford ja no planeja produir vehicles elèctrics de més grandària, en els quals la rendibilitat s’ha vist afectada a causa d’una demanda inferior a l’esperada, costos alts i canvis reguladors. La multinacional reemplaçarà, en el mercat nord-americà, la seua camioneta F150 Ligthning, totalment elèctrica, per un nou model elèctric d’autonomia estesa que utilitza un motor de gasolina que recarregarà la bateria.
