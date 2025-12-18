Sagunt anima el sector turístic a demanar una ajuda europea que no requerix inversió prèvia
La Regidoria de Turisme informa sobre les subvencions del Pla de recuperació per a projectes d’eficiència energètica
María Badal
L’Ajuntament de Sagunt ha organitzat una sessió informativa amb les empreses turístiques del municipi. Esta convocatòria l’encapçala la Regidoria de Turisme per a assessorar el sector sobre una ajuda europea per a finançar projectes d’eficiència energètica i economia circular. El director dels programes per a la gestió de fons europeus de Turisme Comunitat Valenciana, Óscar Giménez, ha sigut l’encarregat d’impartir esta xarrada, presentada per la regidora de Turisme, Natalia Antonino.
Segons informen des del consistori, “esta subvenció, a la qual només poden optar establiments turístics situats a la Comunitat Valenciana, s’emmarca dins del Pla de recuperació, transformació i resiliència dels fons Next Generation de la Unió Europea”. El termini de presentació de les sol·licituds acaba el 15 de maig de 2026, data límit en la qual les empreses turístiques que vulguen beneficiar-se de l’ajuda hauran d’haver finalitzat l’execució de les actuacions.
Projectes subvencionats
Els projectes que estan subvencionats corresponen amb “instal·lacions fotovoltaiques; la substitució d’electrodomèstics eficients, equips de refrigeració amb funció de venda directa i armaris de conservació refrigerats professionals; la millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions frigorífiques; la implementació de sistemes d’automatització i control; la millora en les instal·lacions i els equips en matèria d’il·luminació i instal·lacions tèrmiques; i les millores en l’eficiència en l’ús dels recursos en línia amb la transició cap a una economia circular”, segons han informat els responsables de l’acte.
“Creiem pertinent i oportú convocar les empreses del sector turístic per a explicar i aprofundir en les ajudes europees que oferix la Secretaria de Turisme per mitjà de la Generalitat Valenciana. Així, amb esta sessió informativa, assessorem les empreses turístiques sobre la cobertura de les ajudes i els epígrafs que entren”, ha manifestat Antonino. La regidora també ha remarcat que “estes ajudes no requerixen una inversió prèvia i, per tant, suposen una millora directa en els negocis”.
Orde d’entrada
Les ajudes seran atorgades en “règim de concurrència no competitiva, és a dir en orde de registre d’entrada, fins a esgotar el crèdit disponible previst en la convocatòria”, afigen des de la Regidoria. No obstant això, una vegada cobert el crèdit, es podrà continuar registrant sol·licituds, ja que s’afegiran a una llista d’espera.
La sol·licitud es pot tramitar en la Seu electrònica de la Generalitat Valenciana, així com mitjançant l’accés directe habilitat per Turisme Comunitat Valenciana. Per a la resolució dels dubtes respecte a la tramitació de l’ajuda es pot omplir un formulari de consulta.
