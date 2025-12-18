Ugrinic es guanya la continuïtat
Corberán va acabar molt satisfet amb l’actuació del suís en el Metropolitano i, si físicament està bé, pel seu cap passa repetir d’inici a la recerca d’eixe centre del camp més físic i fort que li agrada
Andrés García
Carlos Corberán ha trobat en Filip Ugrinic un futbolista amb el qual armar un centre del camp més físic i més fort. El suís va respondre en la seua primera titularitat de la temporada en el Metropolitano i la idea del tècnic, si el respecta el seu estat físic, és donar-li continuïtat divendres contra el Reial Mallorca a Mestalla. El migcampista ha començat a deixar arrere les molèsties que li van impedir participar en la primera part de la Lliga i toca a la porta de l’entrenador cada vegada amb més força a mesura que creix i recupera el seu ritme competitiu. Filip, per a bé o per a mal, encara no ha mostrat el seu verdader potencial. Encara es desconeix el seu sostre. El que és clar és que és un futbolista que va a més i Corberán vol aprofitar-ho.
Filip guanya protagonisme en l’equip a mesura que millora la seua condició física. El migcampista ha deixat arrere la lesió i comença a donar senyals de vida en el València després de tres mesos absent. La seua participació va a més. Contra el Rayo Vallecano, va disputar 16 minuts; contra el Sevilla en va jugar 27, amb la seua segona assistència de la temporada a Hugo Duro, i contra l’Atlètic de Madrid va fer el seu esperat salt a la titularitat amb una actuació notable malgrat l’exigència del rival i de l’escenari. Ugrinic va aportar equilibri i consistència al centre del camp mentres li va durar la gasolina (72 minuts) i això és sinònim de continuïtat. Eixa és la versió que Corberán vol d’ell.
Corberán va apostar, per primera vegada en la temporada, per un trivot Pepelu-Ugrinic-Almeida i va funcionar. Els tres migcampistes van mostrar la seua millor versió en el Metropolitano i van eixir-ne reforçats. El tècnic els va donar descans en Copa, a excepció d’un Pepelu obligat a repetir a Gijón per la inoportuna sanció de Santamaría. Repetirà Javi Guerra en la banqueta? El de Gilet va ser suplent a Madrid després d’una setmana marcada per un procés gripal. Corberán té l’última paraula.
El Javi de Copa
El ‘8’ va firmar un bon partit en Copa, però està lluny del seu millor nivell en la Lliga. Javi ha perdut impacte en el joc i això és sinònim de preocupació a Paterna. Corberán necessita recuperar la millor versió de Javi Guerra, per la influència que el migcampista té en el joc de l’equip. No és un futbolista més. El de Gilet ha sigut substituït al cap d’una hora de partit en les dos últimes jornades de la Lliga. Va ser canviat en el minut 57 contra el Rayo Vallecano i en el 63 contra el Sevilla a Mestalla, a on va rebre les xiulades de part de l’estadi, que li exigix un plus per la seua condició de jugador franquícia. Contra l’Atlètic de Madrid va ser suplent i només va jugar els últims minuts, encara que venia d’un procés gripal que el va debilitar i li va impedir entrenar tres dies.
