Xeraco serà final d’etapa de la Volta Ciclista a Espanya 2026
L’octava jornada de la ronda es disputarà el dissabte 29 d’agost, amb eixida a Puçol
Xeraco acollirà el final de l’octava etapa de la Volta Ciclista a Espanya 2026, que es disputarà el dissabte 29 d’agost. La jornada arrancarà a Puçol i constarà de 176 quilòmetres. Esta etapa, única en la província de València, està subvencionada per la Diputació.
Així s’ha revelat en la presentació oficial de la ronda espanyola, que ha tingut lloc este dimecres a Mònaco, que serà el punt de partida de la competició. Enguany es corre del 22 d’agost al 13 de setembre.
Fins al Principat s’han desplaçat, convidats per l’organització, l’alcalde de Xeraco, Avelino Mascarell, i el regidor d’Esports, Evarist Salom, acompanyats del diputat provincial d’Esports, Pedro Antonio Cuesta.
L’alcalde ha confessat a este periòdic que “hem mantingut el secret de ser final d’etapa, perquè així ens ho ha demanat l’organització”, i ha afegit que “la nostra intenció és que l’etapa finalitze en la platja, però esta possibilitat encara està per concretar amb el director tècnic de la Volta, Fernando Escartín”.
L’octava etapa serà pràcticament plana i es preveu que puga dilucidar-se a l’esprint, encara que els ciclistes hauran de superar l’escull del port de Barx, de segona categoria, abans d’afrontar els últims quilòmetres en direcció a Xeraco. La Volta arribarà a la Safor procedent de la comarca de la Ribera.
Este final inèdit de la Volta que suposa el municipi de Xeraco s’unix al que ja va acollir Oliva en l’edició de 2023 o Gandia en 2016, si bé la capital de la Safor també va ser inici d’una etapa en 2021.
La Comunitat Valenciana serà l’escenari de quatre etapes de la Volta 2026: la sexta, entre Alcossebre i Castelló; la sèptima, des de Vall d’Alba, amb meta en l’estació d’esquí Aramón Valdelinares; la citada octava, que és la de Puçol-Xeraco, i la novena, amb la Vila Joiosa com a protagonista i l’alt d’Aitana, amb sis dificultats i molt de desnivell.
