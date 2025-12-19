Castelló de Rugat recupera el Palau dels Borja per a donar-li un ús cultural
L’obra, pressupostada en 362.430 euros, preveu tancar la rehabilitació de l’immoble del segle XIV amb la construcció d’una nova cobertura de l’immoble i condicionar l’interior per a habilitar-lo com a edifici dotacional públic
Castelló de Rugat rehabilitarà un dels edificis més emblemàtics de la localitat, el Palau dels Borja, un edifici construït entre els segles XIV i XV i que va albergar una de les famílies valencianes més universals, els Borja. L’Ajuntament, mitjançant una subvenció del Pla Conviure de la Generalitat Valenciana, completarà la restauració de l’immoble amb l’objectiu de destinar-lo a ús cultural. L’actuació, licitada per 362.430 euros i un termini d’execució dels treballs d’11 mesos, se centrarà a recuperar l’edifici, del qual actualment queden en peus la façana i part de la muralla, amb la construcció d’una nova cobertura de l’edifici i l’adequació de l’interior com a espai d’ús cultural. La memòria del projecte apunta a la rehabilitació de l’edifici per a un ús de dotació pública, com un “contenidor cultural basat en el pas de la família Borja per la localitat”.
La intervenció també permetrà obrir un nou carrer des del Palau, que està situat al final d’una illa consolidada de cases i envoltat de terrenys lliures, actualment erms, segons assenyala la memòria del projecte de rehabilitació. L’alcaldessa de Castelló de Rugat, Vicenta Boscà, ha explicat a Levante-EMV que, amb l’obra, s’obrirà un carrer que connectarà el Palau amb el camí que conduïx a l’ermita del poble.
Del Palau dels Borja hi ha poques dades històriques que permeten datar amb certesa el seu origen, segons assenyala la memòria del projecte, que també apunta al “deficient estat de conservació” de l’edifici, en el qual s’han dut a terme diverses actuacions de derrocament i reconstrucció parcial al llarg del temps, que “l’han desfigurat i del qual a penes queden vestigis dels murs de la seua tanca”, detalla el document, que apunta que la construcció pot datar-se en els segles XIV-XV (família Bellvís) i ampliació en el XVI (duc de Gandia). En el segle XIX es va dividir l’edifici en diferents cases.
El Palau dels Borja ja va ser objecte d’una intervenció en 2010, segons el document, que detalla que l’obra es va centrar en la demolició de l’interior de l’edifici, en “avançat estat de ruïna”, i a consolidar i estabilitzar la tanca exterior. En l’interior també es va construir una estructura de formigó armat per a apuntalar l’edifici. L’actuació de fa uns anys també va permetre executar excavacions arqueològiques en el jaciment emplaçat en l’entorn del palau. L’obra prevista ara projecta tancar la recuperació de l’edifici.
“Falta definir l’ús concret”
La restauració es projecta amb l’objectiu de condicionar un emblemàtic edifici municipal per a ús cultural. Així ho ha confirmat l’alcaldessa, que afirma que “l’ús serà cultural. Falta definir l’ús concret”, assenyala Boscà, que explica que el Govern municipal s’ha plantejat, entre altres opcions, destinar-lo a museu etnològic, com a aulari de l’Escola d’Adults o com a sala d’exposicions. Vicenta Boscà apunta a la consolidació de processos de participació ciutadana en la localitat i assenyala que “es podria plantejar un procés participatiu perquè els veïns decidisquen l’ús, però, en qualsevol cas, les opcions que es plantegen en eixe procés seran culturals”, reiterava.
L’alcaldessa també posava de manifest el valor turístic de l’edifici. “El Palau dels Borja i la mesquita, que també volem rehabilitar perquè siga visitable, ja que ara no està oberta al públic, són dos dels edificis més emblemàtics del poble i amb un gran potencial turístic”, afirmava Boscà.
La rehabilitació del Palau dels Borja de Castelló de Rugat recuperaria un altre edifici lligat a la família valenciana més universal, que va donar a llum dos papes, Calixte III i Alexandre VI, i el duc de Gandia, Francesc de Borja, entre altres personatges il·lustres, i que compta amb la Ruta dels Borja, un recurs turístic que recorre la petjada d’esta família en localitats valencianes com Xàtiva i Gandia.
