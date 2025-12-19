La dana deixa una factura diària d’1,2 milions d’euros en indemnitzacions
El Consorci de Compensació d’Assegurances ha gestionat el 95,1 % de les sol·licituds, amb un total de 479,90 milions d’euros
Algemesí concentra el 57,4 % dels pagaments, amb 275,49 milions
El Consorci de Compensació d’Assegurances ja ha gestionat un total de 44.926 sol·licituds per a indemnitzar els propietaris de vivendes, vehicles, comunitats de propietaris, magatzems, indústries i comerços dels 26 municipis de la Ribera afectats per les tràgiques inundacions del 29 d’octubre de 2024.
Quasi catorze mesos després de la històrica riuada, el Consorci ha rebut un total de 47.236 sol·licituds per part dels afectats, de les quals, segons s’arreplega en l’últim informe publicat pel Ministeri d’Economia, Comerç i Empresa, amb data del 25 de novembre, el 95,1 % ja s’han abonat.
Els veïns dels municipis afectats han rebut un total de 479,90 milions d’euros. En altres paraules, la reconstrucció d’immobles, comerços o vehicles danyats suposa un cost d’1,16 milions d’euros al dia des que es va produir el desbordament del riu Magre. A això cal sumar el cost dels danys en les infraestructures públiques, la restitució de la xarxa de clavegueram o la reparació de camins agrícoles, entre altres, el cost dels quals, com ja va informar este diari, ha sigut assumit pel Govern d’Espanya.
Les vivendes i els vehicles concentren el major nombre de sol·licituds a la Ribera. No obstant això, la quantitat de pagaments efectuats varia en funció de la quantitat de danys en el municipi o el nombre de peticions. Algemesí, epicentre de la catàstrofe a la Ribera, és la localitat amb més sol·licituds rebudes, és a dir, un total de 20.387, de les quals s’han gestionat 20.112. El Consorci ha abonat 275,49 milions, la qual cosa representa el 57,4 % del total. Es tracta de la tercera localitat amb més sol·licituds i, per consegüent, amb més pagaments en tota la província de València, per darrere de Paiporta i Catarroja.
Guadassuar i l’Alcúdia són els altres dos municipis de la Ribera amb més danys pel llot i l’aigua. En el primer cas, s’han abonat 32,95 milions d’euros, amb un total de 3.414 sol·licituds, mentres que el Consorci ha pagat 68,49 milions d’euros a l’Alcúdia.
Danys en les vivendes
Molts dels propietaris d’estos immobles o negocis afectats han hagut d’invertir els seus estalvis per a assumir les reparacions davant de la lentitud dels pagaments per a poder recuperar la normalitat més de 400 dies després de la catàstrofe.
El Consorci només ha costejat les indemnitzacions per a rehabilitar les vivendes en cinc dels 26 municipis de la Ribera inclosos en l’informe. Concretament, s’han abonat les 66 cases de Benifaió i Corbera, les 128 d’Alfarb, les 110 de Castelló i les 69 de Manuel. Es tracta dels municipis amb menys afecció de la Ribera. En la majoria de localitats restants no se supera el centenar de sol·licituds sense gestionar. Algemesí, per exemple, compta amb 6.384 vivendes afectades, de les quals s’han gestionat 6.291.
En el cas dels negocis afectats, el percentatge també varia segons el municipi, ja que no tots els propietaris han rebut ja les indemnitzacions. En este cas, la mitat de les localitats incloses en l’informe ja han aconseguit reconstruir els seus locals gràcies als pagaments del Consorci. És el cas de Turís (52), Llombai (48), Alberic (32), Alzira (30), Polinyà (23), Cullera (21), Riola (20), Corbera (16), Benifaió (13), Alfarb (12), Manuel (11), Rafelguaraf (8) i la Pobla Llarga (7).
Finalment, el Consorci ha gestionat totes les sol·licituds relacionades amb vehicles afectats per la riuada en nou pobles de la Ribera. Es tracta de Riola (273), Cullera (140), Carcaixent (86), Polinyà (49), Corbera (49), Alfarb (40), la Pobla Llarga (20), Manuel (18) i Rafelguaraf (16).
Quant als pagaments totals del Consorci, també es troben en la llista Montserrat, amb 21,3 milions d’euros en pagaments; Turís, amb 14,08 milions d’euros; Alzira, amb 13,73 milions d’euros; Montroi, amb 7,89 milions d’euros; Catadau, amb 6,45 milions d’euros, o Carlet, amb 5,17 milions d’euros.
