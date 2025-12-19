Trànsit
La densa boira dificulta la circulació en punts de l’interior de València
La DGT recorda maximitzar la precaució si se circula per zones amb visibilitat reduïda
La boira és protagonista este divendres al matí en algunes zones de la província de València. Els densos bancs de boira es deixen notar en zones de l’interior, fet que afecta el trànsit en l’A-3, entre Venta del Moro i Minglanilla, i a l’altura de Requena. La DGT recorda que s’ha de circular amb precaució quan la visibilitat és reduïda.
De fet, a Requena s’ha registrat un accident este matí en la nacional N-III, en el quilòmetre 274,43 de la via.
Trànsit d’hora punta
A més, l’àrea metropolitana de València acumula el seu trànsit habitual de primera hora del matí. La via més afectada en este moment és la V-30, amb congestió en els dos sentits: tres quilòmetres entre Forn d’Alcedo i Mislata en sentit A-7, i dos més entre Xirivella i el Barri de la Llum en sentit port. La Ronda Nord, en el seu enllaç amb la V-30, també suma un quilòmetre i mig de retencions.
L’A-7, per la seua banda, suma dos quilòmetres i mig de congestió entre la Canyada i la Creu de Gràcia, en direcció cap a Barcelona. En sentit contrari, cap a Alacant, hi ha dos quilòmetres entre La Malla i Loriguilla i tres més entre El Baró i Godella.
La pista d’Ademús (CV-35) acumula, en direcció a València, tres quilòmetres de cues des de San Antonio de Benagéber fins a Creu de Gràcia.
L’autovia de Torrent (CV-36) desemboca a València amb un quilòmetre de retenció. L’entrada a València, des de l’A-3, també presenta un quilòmetre de cues.
