L’alcalde de Jérica investigat per agressió sexual defén la seua innocència i assegura que “la veritat acabarà triomfant”
Sosté que la denúncia està “interposada per dos adults de 26 i 27 anys i no per menors”
Iván Checa
L’alcalde de la localitat castellonenca de Jérica, Jorge Peiró (PP), al qual investiga un jutjat de Segorbe per presumptes delictes d’agressió sexual respecte a dos menors d’edat, ha defés la seua innocència arran de les informacions que s’han publicat este dijous i ha assegurat que “la veritat acabarà triomfant”.
L’alcalde ha mostrat la seua “confiança en la justícia per a defendre la seua innocència” enfront de la denúncia “interposada per dos hòmens adults de 26 i 27 anys i no per menors, com s’ha filtrat maliciosament en diversos mitjans”.
“Amb tota la força”
Peiró ha assegurat que “la veritat acabarà triomfant” i ha lamentat “el dolor que estos fets han causat en la meua família”. Així mateix, l’alcalde de Jérica ha manifestat el seu desig de defendre’s “amb tota la força que ens empara per llei”, perquè “soc innocent”, a més de mostrar el “màxim respecte al procediment judicial obert”.
La causa contra Jorge Peiró, com ha arreplegat este diari, es troba oberta des de fa uns mesos i la jutgessa que la instruïx va imposar a l’investigat mesures cautelars d’allunyament i prohibició de comunicació amb els dos denunciants, unes mesures que continuen vigents. El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha precisat que s’investiga l’alcalde per sengles presumptes delictes d’agressió sexual respecte a dos víctimes menors d’edat.
