Llorca insistix en el desgel amb el Govern malgrat les objeccions del PSPV
El president insistix en la seua oferta de diàleg i evita replicar les crítiques de Bernabé i Morant, que qüestionen que la comissió mixta supose recuperar la normalitat institucional
La comissió mixta per a la dana pactada per Pedro Sánchez i Juanfran Pérez Llorca més d’un any després de la tragèdia ha generat una certa confusió en el discurs del PSPV, que ha vist com el president del Govern accedia a una petició del Consell que dirigents valencianes amb responsabilitats en l’executiu central, com Diana Morant o Pilar Bernabé, han rebutjat públicament tot este temps.
Després del gir consumat en la bilateral de Moncloa, que coincidix amb la dimissió de Carlos Mazón i l’ascens de Llorca, les socialistes van tractar, este dijous, de refredar l’acostament i de rebatre el relat que eixa absència de la comissió mixta equivalga a una falta de cooperació entre administracions en este temps. Llorca, per la seua banda, va evitar entrar a l’encreuament d’acusacions i va mantindre’s obert al diàleg, encara que va remarcar la “posició incòmoda” en la qual Sánchez deixa les mandatàries valencianes amb el seu sí a la constitució d’este fòrum.
Morant va posar en quarantena que l’acord supose recuperar la “normalitat política” i va assegurar que aplicar eixa lectura seria “estar cecs davant de la realitat”. A més, ha subratllat que és la Generalitat la que arriba tard a la reconstrucció després d’haver generat una “anomalia” durant el mandat de Mazón i ha donat la “benvinguda” al president a la zona zero, la qual ha visitat en els seus primers dies en el càrrec, però que el seu antecessor a penes va visitar públicament.
La ministra de Ciència i secretària general del PSPV ha demanat “no perdre de vista” que Mazón habitava el Palau fins “fa escasses setmanes”. Per això, ha considerat que “intentar vendre que hi ha normalitat política seria estar cecs davant de la realitat”, ja que amb l’expresident es va arribar a una “anomalia absoluta” en molts àmbits, incloses les relacions amb l’executiu central.
“No se li pot atribuir al Govern l’anomalia. L’anomalia fins al dia de hui l’ha creada el PP. I dic fins al dia de hui, perquè u no pot demanar normalitat. La normalitat no es demana, se la guanya u i el senyor Pérez Llorca de sobte ha recordat que hi ha municipis i alcaldes i es fa una tourné pels pobles dana saludant alcaldes i amb pàgines senceres de titulars. No sé si espera que li posem una banda de música”, ha assenyalat, tractant de rebaixar eixos gestos del nou president.
De fet, Morant ha donat la “benvinguda” a la Generalitat a la gestió de la dana “un any i escaig després” i ha subratllat que ha sigut l’administració autonòmica, “ells”, els que “no han estat”. “És la Generalitat la que no ha estat”, ha insistit la ministra, que ho ha contraposat amb les “més de 200 visites” que han fet en eixe temps els ministres del Govern de Sánchez a la zona zero, amb una mitjana d’“un ministre cada dos dies”. “Fins ara hem estat sols en la reconstrucció. Sols. Si ara el Consell s’hi vol sumar, més enllà de criticar i vendre notícies falses, benvingut siga”, ha agregat.
La socialista ha indicat també que la comissió mixta que es pacta ara naix amb una “condició” imposada per l’executiu central, que hi siguen presents els alcaldes dels municipis afectats per la riuada. Segons fonts de Moncloa, este requisit no l’acceptava el Consell de Mazón, però Llorca sí que accedix a això ara. La Generalitat nega esta versió, segons diverses fonts consultades.
El president, amb tot, no va voler anar al xoc directe amb Morant ni Bernabé, que també va criticar la gestió de la dana i postdana de la Generalitat. Així, Pérez Llorca ha rebutjat una rèplica directa, però sí que ha lamentat que es mantinguen en eixe to malgrat que ell “vol dialogar”, cosa que “encara no han entés”, ha dit. Sí que ha recordat que la ministra i la delegada del Govern han estat “molt de temps” titlant esta comissió d’“ocurrència” i de “no tindre sentit”, i s’ha preguntat “què pensen” que este dimecres, en la seua trobada amb Sánchez en Moncloa, el president del Govern accedira a la seua petició.
Per a Llorca, “el problema” del PSPV durant la dana “és que han esperat sempre el missatge de Madrid, i així no se solucionen les coses. En una crisi, les coses se solucionen quan tu trasllades el missatge del que fa falta a Madrid”, ha dit, abans de convidar Bernabé i Morant a una “reflexió” i a “buscar vies de diàleg”.
En qualsevol cas, ha repetit que la comissió mixta arriba tard i ha assegurat que no té novetats sobre les dates d’inici. Sí que ha reconegut la “importància” que hi siguen presents els alcaldes, una novetat que s’arroga el Govern, que assegura que Mazón vetava esta opció.
En eixe sentit, ha insistit que este fòrum permeta agilitzar la reconstrucció i corregir errors. “Jo advoque perquè es canvien les regles del joc, que s’aproven normatives que permeten solucionar en el temps o abreujar el temps per a eixes obres de recuperació i sobretot per a aquelles obres que garantisquen la seguretat que mereixen tots els valencians en les zones afectades. Si es tramiten els procediments administratius ordinaris per a dur a terme eixes obres tan importants, tardaran anys. Algunes tardaran anys a començar, però és que tardaran moltíssims anys a acabar”, ha repetit.
