Mestalla no vol menjar-se el raïm en descens
El València CF obri a les 21 hores l’última jornada de l’any contra l’RCD Mallorca en un d’eixos partits en els quals traure els tres punts és quasi una obligació
Qualsevol altre resultat que no siga una victòria podria fer que l’equip blanc-i-negre se’n vaja a les vacacions de Nadal en descens
Lucas Beltrán és dubte per un virus estomacal, mentres que Danjuma, tocat del turmell, apunta a estar disponible després d’entrenar amb el grup
Rafa Jarque
La soga torna a estar al coll del València CF i cada vegada fa més pressió. Tot, després que l’equip haja tornat a la seua amb mals resultats en lliga, competició en la qual encadena tres partits consecutius sense conéixer la victòria i a on ha caigut, de nou, al límit dels llocs de descens. Este divendres, en el partit que inaugura la jornada 17, el València CF té una nova oportunitat de traure mínimament el cap del pou. I és, de nou, en una d’eixes cites en les quals no pot fallar, o almenys Mestalla no li ho permetrà: a casa, amb l’alé de l’afició com a gran motor i contra l’RCD Mallorca.
El valencianisme no tolera més bales perdudes. Li ho va fer saber a l’equip en l’últim partit disputat a Mestalla, en el qual el València a penes va poder traure un empat amb una imatge molt pobra sobre el terreny de joc. Estos, en l’actual València, han de ser els partits d’obligat compliment, tant per orgull com per a allunyar-se del perill de la classificació, que ara mateix és, tristament, la realitat del club.
I és que, si el València no venç contra l’equip de Jagoba Arrasate i el Girona sí que ho fa contra l’Atlètic de Madrid, els de Corberán passaran totes les vacacions de Nadal en llocs de descens. Una derrota blanc-i-negra acompanyada d’un empat del Girona tindria el mateix efecte.
Beltrán és dubte i Danjuma sembla OK
Per a un nou transcendental partit, Carlos Corberán únicament ha de bregar amb les baixes poc significatives de Dimitrievski i Cömert, els dos lesionats. A més, Lucas Beltrán i Danjuma són dubte fins a l’últim moment, l’argentí per un virus estomacal i el neerlandés per unes molèsties que arrossega al turmell. En qualsevol cas, Danjuma va poder entrenar dijous amb normalitat, per la qual cosa el més probable és que estiga en la llista.
Així, l’onze del València no hauria de distar molt dels últims que ha tret Corberán en la Lliga. Agirrezabala estarà en la porteria, protegit per Thierry, Tárrega, Copete i Gayà en defensa. En el doble pivot, Pepelu partix amb moltes paperetes d’ocupar un lloc, i el primer dubte és qui l’acompanyarà: Javi Guerra o Ugrinic. En la dreta, Rioja hauria de ser fix, i Almeida sembla haver-se fet amb el lloc de migcampista ofensiu. Amb la situació de Danjuma i Beltrán, el més probable és que Diego López arranque en l’esquerra i Hugo Duro en l’atac.
Repetir el sistema de cinc defenses, el qual donaria entrada a Diakhaby en l’onze, probablement per Thierry, torna a ser una possibilitat, encara que amb menys força que la setmana passada en el partit en el Metropolitano.
Una reacció que no arriba
El valencianisme està tota la temporada esperant un enlairament definitiu que no acaba d’arribar. El tram en el qual l’equip va empatar contra el Betis i va guanyar el derbi contra el Llevant va fer pensar en un canvi de tendència, però no va tindre continuïtat. Des de llavors, el València va traure un punt de Vallecas en un partit en el qual va meréixer perdre, va obtindre un empat imperdonable a Mestalla contra el Sevilla i va caure en el Metropolitano. Resultats dolents i sensacions fins i tot pitjors.
L’única bona notícia entre tants dubtes és que l’equip ha sabut solucionar els dos primers tràmits copers, encara que no sense sofriment, sobretot el primer contra el Cartagena.
Ara, amb l’equador de la temporada al caure, el pas avant definitiu no pot esperar molt més. Menys encara tenint en compte que el curs comença a tindre moltes similituds amb l’anterior, en el qual el valencianisme va sentir més que mai el temor del descens.
Rival directe
Tal és la importància del partit que ni tan sols Corberán ha esquivat titlar-lo de “final”. El tècnic, de fet, va expressar en roda de premsa que “és bo veure els partits així, perquè és donar-li la màxima entrega, com si no hi haguera un demà”. I és que el partit contra el Mallorca és un duel molt directe, d’eixos que poden tindre molt a dir a final de temporada.
Els balears arriben al xoc amb 17 punts, dos més que el València, en la catorzena plaça de lliga. A més, arriben amb el cap alt després d’haver guanyat contra l’Elx el seu últim compromís de lliga. Això sí, esta setmana van caure en Copa contra el Deportivo de la Corunya. Com a única baixa, Arrasate no podrà comptar amb Omar Mascarell, que ha posat rumb a la Copa Àfrica.
FITXA TÈCNICA
Alineacions probables:
València: Agirrezabala; Thierry, Tárrega, Copete, Gayà; Luis Rioja, Javi Guerra o Ugrinic, Pepelu, Diego López; Almeida i Lucas Beltrán o Hugo Duro.
Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Samu Costa, Antonio Sánchez, Mateo Joseph, Sergi Darder, Jan Virgili; i Vedat Muriqi.
Àrbitre: Alejandro Quintero González (comité andalús)
Estadi: Mestalla
21 hores
