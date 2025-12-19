Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nou entitats de Malilla denuncien que l’Ajuntament prohibix una jornada de convivència

Els promotors buscaven teixir xarxa veïnal entorn del Mercat de l’Horta, però la Regidoria d’Espai Públic al·lega que ja s’havia celebrat un acte similar fa un mes i que la ciutat ja està suficientment saturada

Jornada cultural i de convivència veïnal en una zona per a vianants de Malilla

Jornada cultural i de convivència veïnal en una zona per a vianants de Malilla / Levante-EMV

Claudio Moreno

València

Nou entitats ciutadanes del barri de Malilla, de València, han denunciat que l’Ajuntament ha resolt no autoritzar la segona edició de “Malilla sostenible”, una jornada amb activitats culturals i actuacions musicals de les formacions de les escoles i de la Societat Musical de Malilla, organitzada per a divulgar servicis que els veïns del barri poden trobar prop de casa i iniciatives en les quals poden participar. La jornada, prevista per al matí del dissabte 20, no ha sigut finalment autoritzada per la Regidoria d’Espai Públic de l’Ajuntament de València, en mans del regidor Jesús Carbonell.

Les organitzacions havien situat les activitats en una zona per a vianants, entre el CEIP Pablo Neruda i el parc de Malilla, a on tots els dissabtes al matí se celebra el Mercat de l’Horta, els participants del qual havien mostrat el seu suport a la iniciativa. No obstant això, el Servici d’Ocupació del Domini Públic va resoldre —el 2 de desembre— denegar el permís, perquè la peticionària ja va organitzar una jornada de convivència semblant fa poc més d’un mes, i “no es considera convenient una privatització reiterada de l’espai públic en detriment de l’ús comú general”. A més, el servici esgrimix una “saturació especial d’esdeveniments en espais públics” que limiten la mobilitat i exigixen una necessitat de control.





Els veïns de Malilla consideren que la decisió de l’Ajuntament és “arbitrària”, perquè no està justificada, i neguen que l’activitat faça un ús privatiu de l’espai públic i que hi haja saturació d’esdeveniments en eixes dates que limiten la mobilitat general. Recorden, a més, que no hi ha cap normativa que prohibisca repetir esdeveniments, cosa que és bastant habitual en la ciutat.

Així, les entitats convocants de la jornada denuncien que la decisió de l’Ajuntament impedix “la lliure expressió i manifestació del teixit associatiu” en el carrer, sense oferir cap diàleg que permeta solucionar els possibles problemes, i anuncien que continuaran “avant fent barri en el carrer i fent costat al Mercat de l’Horta de Malilla”.

Entre els organitzadors de la jornada hi ha l’Associació de Veïns de Malilla, Gestió dels Horts de Malilla (GESHUMA), Surcultura, Tornem, Consell de Salut de Malilla, CEM Malilla Comunitat Energètica, el Sindicat de Barri de Malilla, València Ciutat Saludable i Per l’Horta.







