AGRICULTURA
La UE pacta clàusules per a protegir els cítrics en l’acord amb Mercosur
La Unió Europea frenarà les importacions de cítrics i d’altres productes sensibles com la carn de boví, sucre i ous procedents de Sud-amèrica quan augmenten més del 8 % respecte a la mitjana dels últims tres anys
L’acord comercial entre la Unió Europea i Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguai i Paraguai) preocupa de ple el sector agrari i ramader espanyol, especialment els productes hortofructícoles. Amb tot, l’impacte en els cítrics —el que afecta especialment el camp de la Comunitat Valenciana— serà inferior a l’esperat fins ara. Representants del Parlament Europeu i del Consell Europeu han acordat mesures per a protegir l’agricultura de la UE una vegada que entren en vigor els acords comercials i d’associació entre la UE i Mercosur.
El projecte de reglament establix que la Comissió Europea podria decidir suspendre temporalment les preferències aranzelàries sobre la importació de determinats productes agrícoles considerats sensibles (com els cítrics, les aus de corral o la carn de boví, els ous i el sucre) procedents dels citats països sud-americans si es considera que estes compres perjudiquen els productors de la UE.
L’última negociació ajusta el marge d’increment d’importacions o de caiguda de preus d’una sèrie de productes sensibles importats des del Mercat Comú del Sud (Mercosur) —Bolívia està en procés d’adhesió—, que donarien lloc a una investigació i possibles mesures per part de la Comissió Europea. Brussel·les i els governs volien que fora un 10 % i l’Eurocambra apostava inicialment per un marge més estricte del 5 %. Finalment, segons informa Efeagro, serà del 8 %, la qual cosa implica que l’executiu comunitari hauria d’investigar quan es produïsca un augment en les importacions d’estos productes del 8 % en comparació amb la mitjana dels tres anys anteriors o si, d’altra banda, el preu d’estes importacions és almenys un 8 % inferior al del producte europeu comparable.
Salvaguardes bilaterals
Una vegada solucionades estes salvaguardes bilaterals, els països de la Unió Europea han de donar llum verda al pacte en conjunt perquè la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, puga viatjar dissabte al Brasil per a firmar definitivament el pacte amb els líders del Mercosur després d’un quart de segle de negociacions.
Siga com siga, les organitzacions agràries valencianes Unió Llauradora i AVA-Asaja advertixen que l’acord comercial UE-Mercosur deixa en una situació de vulnerabilitat el sector agrari i ramader valencià, especialment en l’àmbit de l’arròs, cítrics, carn de boví, aus de corral, porc o mel, creant una competència deslleial per l’absència, efectivament, d’estes clàusules espill.
Balança comercial
La balança comercial agrària entre els països de Mercosur i Espanya és clarament deficitària per als interessos valencians en els productes més perjudicats per l’acord, perquè el dèficit en volum és de més de 240.000 tones anuals, segons dades de l’ICEX de l’any 2024. El producte més perjudicat és l’arròs, amb un desfasament de -133.850 tones. Exportem un total de 169 tones i importem 134.019 Tm. A continuació hi ha els cítrics, en fresc i suc, amb una diferència a favor seu de 58.297 Tm. Importem 73.887 tones entre fresc i suc i només n’exportem 15.590, totes de fruita fresca.
Els altres tres productes en la llista són ja ramaders. En primer lloc se situa el sector avícola amb -28.018 tones, totes importades, perquè no exportem res. Després d’este es troba el sector boví amb -14.317 Tm. Importem 14.340 tones i únicament n’exportem 23. Finalment hi ha el sector apícola amb un dèficit de -6.152 tones.
Una tractorada contra les polítiques que “ofeguen el camp valencià”
Una trentena de tractors van acudir ahir a la manifestació reivindicativa que la Unió Llauradora i Ramadera va celebrar pels carrers de València per a denunciar que les tres administracions (Comissió Europea, Govern d’Espanya i Generalitat) “ofeguen el camp valencià amb les seues dolentes polítiques agràries”. Agricultors i ramaders de la Unió procedents de tota la Comunitat Valenciana van participar en esta protesta iniciada en el Palau de la Generalitat i que va finalitzar davant de la Delegació del Govern. L’organització va denunciar la “inacció conjunta” de les tres administracions “sense excepció, per acció o omissió, ja que no han adoptat les mesures necessàries per a garantir la viabilitat del sector agrari valencià”. La Unió reivindicava “un marc financer plurianual i una PAC 2028-2034 justa i adequada a la realitat productiva”. També va reclamar la retirada de càrregues administratives i obligacions digitals que “dificulten” el treball diari, com és, per exemple, el Registre digital de tractaments fitosanitaris. A Brussel·les, poc més de 10.000 agricultors de tot Europa (va ser la primera vegada que assistien representants dels 27 estats) de les 40 organitzacions més importants del sector agrari, pertanyents al Copa-Cogeca, van assistir a la capital comunitària, coincidint amb la cimera de caps d’estat i de Govern de la Unió Europea i amb l’eixida de la presidenta Ursula von der Leyen cap al Brasil per a tancar l’acord comercial amb Mercosur. Una representació de l’AVA-Asaja, dins de la delegació espanyola d’Asaja, va acudir a la protesta que va concloure en la plaça de Luxemburg, enfront de les autoritats comunitàries, a on els dirigents d’Asaja Coag i UPA van dirigir unes paraules als assistents.
Suscríbete para seguir leyendo
- Experts en meteorologia anuncien l’arribada d’un tren siberià que pot deixar neu a València: estos seran els dies i les zones de les nevades
- L’Institut Valencià de Cultura presenta el tradicional Cant de la Sibil·la en la catedral de València
- Aemet llança una alerta taronja per pluges per al cap de setmana en l’interior sud de València
- La Unió Llauradora alerta de l’aparició d’un nou cotonet a la Comunitat Valenciana
- Talen 52 arbres a la Canyada, alguns de més de mig segle de vida
- La plantilla d’À Punt suspén el director d’Informatius amb 160 dels 179 vots emesos
- Catarroja decreta tres dies de dol oficial per l’assassinat masclista de Natividad
- Camps ja exercix d’oposició interna en el PPCV i obri foc contra Llorca