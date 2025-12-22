El canvi de nom de València seguix el seu camí
L'oposició creu que és una pèrdua de temps que es resoldrà en l'AVL
EFE
El ple de l'Ajuntament de València ha aprovat este dilluns, amb els vots a favor de l'equip de govern (PP i Vox) i en contra de l'oposició (Compromís i PSPV) el canvi del topònim de la ciutat a la doble denominació Valéncia/Valencia, un acord que serà elevat a la Generalitat. Es tracta d'introduir el nom també en castellà i al nom en valencià canviar-li l'accent obert per l'accent tancat.
D'esta manera, l'expedient, que ja va ser abordat en la Comissió de Benestar Social, Educació, Cultura i Esports del passat 16 de desembre, continuarà el seu tràmit i es remetrà a la Generalitat, òrgan al qual correspon determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.
Durant el ple, el regidor d'Acció Cultural, Patrimoni i Recursos Culturals, José Luis Moreno, ha defés la legalitat del procés, "que complix amb el Reglament 69/2017 en seguir tots els tràmits que indica de manera garantista".
Ha restat importància a la quantitat d'al·legacions rebudes (1.045) en afirmar que "no es tracta d'una qüestió de pes ni de quantitat" i, a més, "no arriben a aconseguir el 0,1 % de la població de la ciutat, que supera els 840.000 habitants".
Fonaments jurídics clars
Moreno ha indicat que la proposta municipal "aporta fonaments jurídics clars, un informe particular i no és un procediment en contra de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), ni del Reglament de l'ús del valencià en la ciutat. És una cosa nova sobre el que s'ha de pronunciar l'Acadèmia, respectem la seua tasca".
Referent a això, ha recordat que l'AVL "emet informes que es poden revisar i això ja ha ocorregut com per exemple amb Énova, on es va canviar l'accent perquè s'ajustava millor a la pronunciació històrica dels parlants de la zona".
Perdre el temps
Per part seua, el regidor de Compromís Pere Fuset ha assegurat: "És la sexta vegada que ens fan perdre temps i diners per a parlar del nom de la ciutat, encara que vostés ja saben com acabarà això, perquè ja saben que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua és l'únic òrgan competent i estatutari per a abordar esta qüestió i que ja fa molts anys que l'ha resolta".
Per a l'edil de Compromís, "este debat és una cortina de fum per a no parlar dels problemes de València que vostés no volen abordar, per a no parlar de l'estat del transport públic o per a no parlar dels preus de la vivenda perquè els seus dos anys i mig de gestió són només fotos i pasdobles d'autobombo".
En un comunicat posterior de la coalició, Fuset ha defés que Compromís per València ha votat en contra de la proposta del govern municipal sobre el canvi de nom de la ciutat per considerar-la un "capritx sectari, innecessari i profundament allunyat dels problemes reals del veïnat".
Qüestions partidistes
La regidora del grup socialista Maite Ibáñez ha subratllat que esta modificació de la denominació "només obeïx a qüestions polítiques i partidistes que no tenen rigor ni respecte a l'AVL, que és l'òrgan competent per a fixar la toponímia i l'onomàstica".
Ha destacat "les més de 1.000 al·legacions que s'han presentat a esta iniciativa que, a més de suposar un retrocés, incomplix el reglament vigent de l'Ajuntament", i ha sostingut: "Estem davant la submissió de la senyora Catalá a Vox".
Ibáñez ha criticat que l'expedient "no arreplega un informe justificatiu de l'AVL, sinó d'un particular, i això va en contra de la Llei 39/2015, i tampoc inclou un estudi d'impacte econòmic".
