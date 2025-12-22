La Comunitat Valenciana rep 47 milions d'un sorteig que deixa milionaris a Alacant
La província d'Alacant s'ha emportat la major part dels premis, amb 105,9 sèries d'un quart premi venudes a Moraira, 38 d'un quint a Elda, 160 d'un altre quint a Alcoi i 20 del tercer a Alacant
El primer i segon premi esquiven totalment les tres províncies valencianes
La Comunitat Valenciana ha rebut 47,3 milions durant el sorteig de la Loteria de Nadal celebrat este dilluns en el Teatre Real de Madrid. Es tracta d'una xifra una mica major que la repartida durant la Grossa de 2024, quan la Comunitat va ser agraciada amb 41 milions, encara que es repetix el buit que el primer premi va fer ja l'any passat a les tres províncies valencianes. Enguany, va viatjar íntegrament a les províncies de Lleó i Madrid, i el segon es va vendre complet en la capital espanyola, sense rastre tampoc en les administracions de loteria valencianes.
Els qui s'han emportat les majors alegries han sigut els qui han comprat dècims en diferents administracions de la província d'Alacant, la més beneficiada pel sorteig. En concret, Moraira, Elda, Alcoi i Alacant han sigut les localitats en les quals més premis s'han repartit, totes elles alacantines. A Moraira han recaigut més de 21 milions d'euros d'un quart premi, mentres que a Alacant han sigut 10 milions d'un tercer, seguit per Alcoi, amb 9,6 milions de l'últim premi a eixir, un dels quints. També a Elda han recaigut 2,2 milions d'un quint premi, del qual s'han venut 38 sèries.
Zero euros per a Castelló
La Grossa i tots els seus subpremis han ignorat per complet la província de Castelló. En cap de les seues localitats s'han venut números premiats, a pesar que s'havia jugat un 2 % més que l'any passat. En concret, segons les dades de Loteries i Apostes de l'Estat, s'havien venut paperetes per valor de 48,4 milions d'euros.
En total, a la Comunitat Valenciana els compradors es jugaven 425.409.780 euros, és a dir, una mica més de 425 milions d'euros. A València, el comprat ascendia a 224 milions, mentres que a Alacant arribava a 152.
Alacant s'emporta 44,4 milions
Per províncies, Alacant és la que més quantitat s'emporta dels diferents premis. Zero euros del primer i del segon, però 10,2 milions del tercer premi. Dels quarts, n'ha rebut 22 milions, mentres que, dels quints, han sigut 12,2 milions.
Quant a València, la província ha rebut sobretot quantitats derivades del tercer premi, el 90693, amb 50.000 euros per dècim. En concret, eixe número ha deixat 1,7 milions dels 2,8 que s'han rebut en tota la província. Els quarts premis han deixat 800.000 euros i els quints, 324.000.
Suscríbete para seguir leyendo
- Experts en meteorologia anuncien l’arribada d’un tren siberià que pot deixar neu a València: estos seran els dies i les zones de les nevades
- La Unió Llauradora alerta de l’aparició d’un nou cotonet a la Comunitat Valenciana
- La plantilla d’À Punt suspén el director d’Informatius amb 160 dels 179 vots emesos
- Catarroja decreta tres dies de dol oficial per l’assassinat masclista de Natividad
- Castelló de Rugat recupera el Palau dels Borja per a donar-li un ús cultural
- La Comunitat Valenciana roman este dimarts en alerta groga per pluges
- La Vall d’Albaida registra tres terratrémols en menys de sis hores
- L’alcalde de Jérica investigat per agressió sexual defén la seua innocència i assegura que “la veritat acabarà triomfant”