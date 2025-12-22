Els comités locals de la DANA demanen judicialitzar el desviament de donacions a Revuelta i que es repartisquen els diners
Creuen que l'organització vinculada a Vox “va repartir odi i una falsa solidaritat” i ha demostrat “la seua verdadera cara”
No van repartir diners, menjar o ajuda, sinó “odi i una falsa solidaritat”. Així definixen des dels Comités d'Emergència i Reconstrucció (CLER) la presència de l'organització juvenil Revuelta, vinculada a Vox, en la zona zero després de la DANA. Ho han manifestat així en un comunicat després de conéixer-se el presumpte desviament de diners de les donacions per a persones afectades per la catàstrofe. Un fet que demostra, creuen els CLER, “la seua verdadera cara”.
Per això, des dels comités reclamen “la posada a disposició judicial de les persones i organitzacions responsables d'este robatori”. Però no sols això. Conscients que eixes quantitats que moltes persones i organitzacions van donar amb bona voluntat no ha arribat als seus destinataris, han demanat que les donacions desviades arriben a ONG, col·lectius i associacions veïnals dels municipis afectats “amb criteris ètics, d'acord amb les necessitats i amb criteris de justícia social”.
Odi i falsa solidaritat
“Esta setmana hem conegut un nou episodi del paper que l'extrema dreta ha jugat en els nostres municipis, els afectats per la dana del 29 d'octubre de 2024”, comença eixe comunicat, en el qual retrauen que “en esta ocasió han utilitzat donacions particulars destinades a persones damnificades per al seu propi benefici i lucre”.
Segons el parer dels CLER, el problema “no sols va ser la seua presència en els nostres barris i carrers repartint odi i una falsa solidaritat”, sinó que ara es demostra, “amb denúncies i converses telefòniques, la seua verdadera cara, que no és una altra que aprofitar-se d'una catàstrofe climàtica per a enriquir-se”.
"Organitzacions feixistes i racistes que es feien fotos"
Així mateix, veuen especialment greu que haja sigut l'organització juvenil de Vox, “el partit que va salvar durant un any Mazón pactant polítiques contra el nostre veïnat migrant, contra les dones, contra el valencià, contra el conjunt majoritari de les víctimes i contra el nostre patrimoni, com és l'Horta, aplicant polítiques basades en la rajola i l'economia dels més poderosos”.
No és la primera vegada que els CLER denuncien que “organitzacions feixistes i racistes van acudir a les nostres comarques a fer-se fotos, mentres mediàticament se'ls donava veu i un protagonisme que, afortunadament, mai van tindre”. “'El poble salva el poble' va ser un crit popular i d'ajuda mútua molt allunyat del que ells defenien”, han advertit.
Manifesten la seua "repulsa"
“Des dels CLER volem deixar constància del sentiment que compartim de repulsa absoluta cap a estes organitzacions, els seus discursos i les seues maneres d'operar, que es mostren com un atac al nostre dolor, ràbia i tristesa”, han resolt. En contraposició, els comités, asseguren que continuaran sent sempre “un espai de lluita contra actuacions discriminatòries, racistes i negacionistes, i de defensa de la vida, els drets humans i la naturalesa”.
