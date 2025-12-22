Oposicions
El Govern convoca 17.986 places d'ocupació pública en l'Administració general de l'Estat
Les places són per a administratius i tècnics auxiliars d'informàtica, auxiliars de l'Administració, gestió de l'Administració civil de l'Estat i de gestió de sistemes i informàtica de l'Administració de l'Estat
EP
La Secretaria d'Estat de Funció Pública ha publicat este dilluns en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la convocatòria de 17.986 places per a l'ingrés en diferents cossos de l'Administració general de l'Estat i ha encarregat la seua realització a la Comissió Permanent de Selecció.
En concret, les places corresponen a cinc cossos en la seua modalitat de torn lliure i promoció interna: administratius i tècnics auxiliars d'informàtica (C1), auxiliars de l'Administració (C2), gestió de l'Administració civil de l'Estat i de gestió de sistemes i informàtica de l'Administració de l'Estat (A2).
Descripció de les places
Per al Cos General Auxiliar de l'Administració de l'Estat hi haurà 1.700 places de torn lliure (156 per al contingent de discapacitat) i 720 per a promoció interna, mentres que per al Cos General Administratiu de l'Administració de l'Estat s'oferixen 2.512 places (230 per al contingent de discapacitat) i 6.178 de promoció interna.
Per al Cos de Tècnics Auxiliars d'Informàtica de l'Administració de l'Estat hi haurà 1.030 places (186 per al contingent de discapacitat) i 340 de promoció interna; en el Cos de Gestió de l'Administració civil de l'Estat es convoquen 1.356 places (255 per a discapacitat) i 2.950 per a promoció interna, i per al Cos de Gestió de Sistemes i Informàtica de l'Administració General de l'Estat, un total de 680 places i 520 de promoció interna.
Segons el Govern, esta convocatòria té per objectiu promoure una ocupació pública "proactiva, innovadora i inclusiva" i impulsar "l'atracció i retenció de talent" mitjançant processos de selecció basats en la "igualtat, mèrit i capacitat".
Les persones interessades disposaran d'un termini de presentació de sol·licituds de 20 dies hàbils a partir d'este dilluns, i haurà d'omplir i presentar la sol·licitud d'admissió 790 per a poder participar en estes proves selectives.
