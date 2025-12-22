Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

L'IVAM busca crear 'pedrera'

Proposa a les famílies amb bebés un nou espai de joc on experimentar amb la percepció lumínica

Obertura 'El racó de llum' de l'IVAM

Obertura 'El racó de llum' de l'IVAM / © Miguel Lorenzo IVAM

Amparo Barbeta

Amparo Barbeta

València

L'IVAM proposa un nou espai gratuït de joc lliure per a experimentar amb la percepció lumínica dirigit a la primera infància (de 0 a 4 anys). La instal·lació, que estarà oberta fins al 4 de gener, utilitza la pedagogia de la llum com a fons per a acostar la col·lecció de l'IVAM al públic familiar a partir de la connexió amb les exposicions ‘Kara Walker. Burning Village’ i ‘Habitar les ombres’.

El rincón de luz en el IVAM

El racó de llum en l'IVAM / ©Miguel Lorenzo IVAM

La instal·lació ludicoartística, dissenyada per Sara San Gregorio, proposa diferents jocs de llum formats per unes taules organitzades a diferents altures que compten amb dispositius lumínics. Les peces de joc generen una atmosfera específica que anima els bebés a explorar amb llums, ombres, reflexos, volums o construccions.

El rincón de luz en el IVAM

El racó de llum en l'IVAM / ©Miguel Lorenzo IVAM

El ‘Racó de llum’ inclou en el mateix espai la projecció de ‘Les aventures del príncep Achmed’ (1923-1926), gràcies al préstec del Goethe-Institut. Es tracta del primer llargmetratge d'animació de la història del cinema ambientat en les històries de ‘Les mil i una nits’. La seua autora, Lotte Reiniger, utilitza la tècnica del paper retallat, amb una clara inspiració en el teatre d'ombres.

El rincón de luz en el IVAM

El racó de llum en l'IVAM / ©Miguel Lorenzo IVAM

El ‘Racó de llum’ s'emmarca en la línia de treball amb la qual l'IVAM busca integrar la primera infància en l'entorn del museu, oferint una alternativa d'oci cultural per a les famílies i permetent la conciliació. Amb esta iniciativa el museu reivindica ser un espai de joc, exploració i sorpresa, i permet l'accés a la cultura des d'edats primerenques.

