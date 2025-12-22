Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mislata fa un simulacre del sistema de missatges d'emergència per altaveus

La prova forma part del pla municipal per a implantar una xarxa de 25 punts d'altaveus en tota la ciutat per a difondre avisos sonors per a reforçar la seguretat ciutadana

L'alcalde de Mislata, Carlos F. Bielsa, comprova el sistema d'altaveus.

L'alcalde de Mislata, Carlos F. Bielsa, comprova el sistema d'altaveus.

Redacción Levante-EMV

L'Ajuntament de Mislata ha dut a terme un simulacre del sistema de missatges d'emergència a través d'altaveus amb la finalitat de comprovar el seu funcionament i reforçar els protocols d'informació a la ciutadania davant possibles situacions de risc.

La prova s'ha desenrotllat amb normalitat i forma part d'un pla municipal de seguretat i prevenció, en el qual s'inclou la implantació d'una xarxa de 25 punts d'altaveus distribuïts per tota la ciutat, que permetrà difondre avisos de manera ràpida i eficaç en casos d'emergència com episodis meteorològics extrems o altres incidències que requerisquen una comunicació immediata.

L'alcalde de Mislata, Carlos F. Bielsa, ha destacat que “este sistema és una ferramenta clau per a garantir la seguretat dels nostres veïns i veïnes. Amb estos simulacres ens assegurem que els mecanismes d'avís funcionen correctament i que Mislata estiga preparada davant qualsevol emergència”.

Altavoces en Mislata.

Altaveus a Mislata.

El sistema d'altaveus permetrà emetre missatges clars i directes amb instruccions a la població, complementant altres canals de comunicació com les alertes mòbils i les xarxes oficials. D'esta manera, l'Ajuntament de Mislata avança en una estratègia integral de protecció civil orientada a millorar la capacitat de resposta, reduir riscos i garantir una informació accessible per a tota la ciutadania, especialment en situacions en les quals altres mitjans puguen veure's limitats.

Des del consistori se subratlla la importància d'esta mena de proves preventives per a millorar la coordinació dels servicis municipals i reforçar la protecció de la població.

