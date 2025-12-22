El Nou Mestalla inicia la instal·lació de la seua coberta translúcida
Un nou pas en el calendari de construcció de l'estadi valencianista
Hugo Ferrer
Avancen les obres del Nou Mestalla. Està previst que estos dies previs a Nadal inicien la instal·lació de la coberta que serà el nou feu valencianista. El primer pas per a sostindre eixa coberta que finalment cobrirà tots els estadis del camp passa per alçar els 50 pilars de 40 metres d'altura que la sostindran. Un nou avanç en el calendari previst de construcció, que tenia l'inici del muntatge de l'estructura de la coberta, així com els pilars exteriors planificats per a abans de tancar l'any 2025.
Esta coberta 'sostenible' tindrà un pes de 4.800 tones i serà suportada per 50 pilars d'acer S355. Estos pilars constituiran les columnes principals de la façana i de secció rectangular (tancada) de 1.200 x 760 mm, a més d'uns altres de 1.400 x 850 mm i de 1.400 x 760 mm amb una base de plaques que formaran seccions armades amb rigiditzadores longitudinals i transversals.
Així funcionarà la coberta 'sostenible' del Nou Mestalla
El Nou Mestalla arreplegarà en la seua coberta l'aigua de la pluja per al reg, segons va revelar el director d'Operacions i Infraestructures del València, Christian Schneider, en la jornada 'Sostenibilitat i report empresarial: reptes i oportunitats' celebrada en la Llotja VIP de Mestalla. El procés de muntatge entre pilars, anell de compressió, estesa de cables, hissat de cables, obra civil i tie-down, etc., està previst que tinga una duració d'uns 16 mesos, fins a la instal·lació del cobriment de la coberta, prevista per a finals d'abril de 2027, a penes tres mesos abans de l'efectiva culminació de totes les obres.
Un dels grans valors del nou estadi serà, precisament, la coberta que tamisarà la llum mediterrània protegint del sol i la pluja en la totalitat dels 70.044 seients, ampliant l'efecte acústic des de la graderia al camp i sobre la que Octopus Energy -Sustainable Founding Partner- implementarà una instal·lació fotovoltaica, constituïda per panells solars amb gestió de sistema intel·ligent, en el seu perímetre exterior. Una coberta que serà un pulmó d'energia verda i que, amb esta singularitat, contribuirà a consolidar el Nou Mestalla com un símbol d'orgull i innovació per a la ciutat i com un autèntic referent mediambiental.
Però, i com es produirà la seua estructura? FCC Construcción, junt amb l'empresa espanyola Horta Coslada, companyia líder en el disseny, fabricació, enginyeria i muntatge de tota mena d'estructures metàl·liques com les cobertes d'estadis de futbol del Bernabéu, Riyadh Air Metropolitano, San Mamés, Stade Vélodrome, RCDE Stadium i el Ciutat de València, és l'encarregada de fer este treball i ja ha iniciat este procés. En la ciutat de València també compten amb l'elaboració de l'Assut de l’Or del pont de la Ciutat de les Arts i les Ciències.
