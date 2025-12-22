La patronal de Morvedre demana millors condicions per a la inversió en xarxes elèctriques
Creu que el canvi previst "suposarà més dificultats" per a la indústria
Mónica Arribas
L'Associació Empresarial del Camp de Morvedre (Asecam) s'ha sumat a la petició d'una modificació del plantejament regulador per a les xarxes elèctriques que pretén aprovar la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) i que, a parer seu, "suposarà més dificultats per a la inversió en este sector i que, per tant, afectarà projectes industrials, ocupació i l'oportunitat industrial que suposa per a Espanya actualment la descarbonització".
«Tenim indústria que està disposada a escometre la transformació i resulta necessari atendre les seues necessitats, però estem a punt de perdre l'oportunitat i posar en risc centenars de milers de milions en inversions perquè la indústria s'està trobant amb xarxes saturades, accés limitat i un marc regulador que no incentiva que es facen este tipus d'inversions per a continuar creixent», ha afirmat la presidenta d'ASECAM, Cristina Plumed.
Segons dades oficials, actualment, el 87 % dels nusos de la xarxa estan saturats i només una de cada deu sol·licituds d'accés és concedida, cosa que dificulta la inversió per a la implantació de nova indústria al nostre país. I és que, mentres la CNMC vol aprovar un nou marc retributiu de les xarxes elèctriques per als pròxims sis anys, amb una taxa de retribució del 6,58 %, països com Portugal o el Regne Unit milloren estes condicions per a invertir en xarxes, cosa que implica facilitats per a la implantació industrial i el creixement econòmic i empresarial d'eixos països.
«Considerem que les xarxes elèctriques espanyoles no poden tindre menys atractiu per a invertir que la dels països del nostre entorn ni menys atractiu que la inversió en ferrocarril i aeroports a Espanya, la taxa de retribució dels quals la mateixa CNMC l'ha situada en un 7,73 % en el cas d'ADIF i un 8,03% en el cas d'AENA. Resulta incoherent que un mateix regulador actue amb eixa falta d'homogeneïtat enfront d'altres sectors econòmics a Espanya», ha assenyalat Plumed.
Recapacitar
La presidenta d'ASECAM considera que, si la CNMC no recapacita sobre este plantejament regulador per a les xarxes elèctriques, «la indústria del nostre país es quedarà arrere en un moment en el qual la inversió productiva és més necessària que mai».
Per això, des de la patronal comarcal se sol·licita a la CNMC que "tinga en compte la situació de la indústria i reaccione modificant la seua proposta" i establint unes condicions que garantisquen les inversions necessàries que permeten materialitzar la demanda real de connexió a la xarxa que des del sector industrial s'està sol·licitant.
