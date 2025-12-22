El PP deixa caure la Zona de Baixes Emissions: rebutja l'última proposta de l'oposició
Assegura que caldria tramitar una nova ordenança i que les posicions de Compromís i PSPV no han canviat
El Partit Popular votarà en contra de la nova proposta de l'oposició per a tirar avant la Zona de Baixes Emissions (ZBE), que pot costar a les arques municipals més de cent milions d'euros en subvencions. L'excusa és que no es tracta d'una nova ordenança i que, per tant, caldrà tornar a tramitar-la com a tal, i que no ha canviat res respecte de les al·legacions que ja van presentar en el seu moment, excepte la retirada d'un compromís sobre el Corredor Verd i la reversió del carrer Colón.
No ha fet falta ni tan sols arribar al debat de la moció en el ple. Compromís i PSPV havien presentat un proposta d'urgència perquè el PP poguera salvar la Zona de Baixes Emissions després que Vox els deixara penjats en l'últim minut per orde de la direcció nacional. Era l'últim intent de l'oposició de salvar esta mesura d'obligat compliment i d'evitar que la ciutat perdera més de cent milions d'euros en subvencions de l'Estat i de la Unió Europea. I per a això havien retirat les seues exigències respecte del Corredor Verd i la reversió del Carrer Colón, que eren els grans esculls.
Sense debat
Però el PP no s'ha mogut. Directament, ha deixat caure la Zona de Baixes Emissions i tracta de responsabilitzar l'oposició d'això. Abans de ple, el regidor de Mobilitat, Jesús Carbonell, ha explicat que la proposta de l'oposició no és una ordenança, per la qual cosa seria obligat tramitar-ne una de nova. I en segon lloc assegura que no hi ha hagut canvis sobre les al·legacions que ja van presentar en el seu moment. L'única cosa que han fet, ha dit Carbonell, és retirar la proposta del Corredor Verd i el carrer Colón, però manté l'obligació de regular l'aparcament en tota la ciutat en el termini de dos anys. I a això s'ha referit. El regidor ha recordat que "en huit anys l'oposició va regular l'aparcament en quatre zones, una cada dos anys, i ara volen que regulem tota la ciutat en dos anys".
Indignació en Compromís
La negativa del PP a negociar la Zona de Baixes Emissions ha indignat l'oposició, que ha carregat directament contra l'alcaldessa María José Catalá. La portaveu de Compromís, Papi Robles, considera que l'alcaldessa ha consumat un exercici “d'irresponsabilitat sense precedents a l'Ajuntament”, amb conseqüències directes, ja a partir de la setmana que ve, sobre la salut de la ciutadania, el transport públic i les arques municipals.
Papi Robles ha denunciat que, després de dos mesos de debat, "Catalá pretenga eludir la seua responsabilitat i culpar a tots menys a si mateixa". Davant un govern que ha qualificat de “totalment irresponsable”, Compromís "ha tornat a actuar amb responsabilitat i ha presentat una moció d'urgència retirant els punts que el PP utilitzava com a excusa, però mantenint una proposta de ZBE justa, que no obligue els veïns a canviar de cotxe de manera immediata i que aposte per l'habilitació d'aparcaments per a residents en els barris".
Però el govern municipal ja ha anunciat que rebutja esta proposta, per la qual cosa “queda demostrat que Catalá és l'única responsable que empitjore la salut dels valencians, que el transport públic siga pitjor i que fins a 150 milions d'euros continuen acumulant-se com a deute a l'Ajuntament”. Robles ha recordat que la conseqüència més immediata d'esta irresponsabilitat serà que, ja la setmana que ve, la ciutadania pagarà tres euros més cada vegada que recarregue el bonobus.
