Riba-roja es queda lliure de residus DANA després de retirar 2.700 tones
Esta última intervenció, que ha suposat una inversió de 525.000 euros, ha permés la gestió adequada d'enderrocs procedents d'obres de reconstrucció en el marc del Pla Endavant
S. García
El vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació, Vicente Martínez Mus, ha visitat la localitat de Riba-roja de Túria, després de completar-se el buidatge dels diferents punts d'apilament d'enderrocs, on l'Administració autonòmica ha retirat unes 2.700 tones de residus de la reconstrucció posterior a la DANA.
Com ha explicat Martínez Mus, la Generalitat, en el marc del Pla Endavant, continua “liderant amb fermesa” el procés de reconstrucció de les zones damnificades per les riuades del passat 29 d'octubre, “consolidant-se com un aliat estratègic per a municipis com Riba-roja de Túria”.
Esta intervenció, que ha suposat una inversió específica de 525.000 euros, ha permés la gestió adequada d'enderrocs procedents de les obres de rehabilitació de vivendes i locals, així com de residus voluminosos i materials perillosos com ara pots de pintura o dissolvents. En els mesos posteriors a les riuades, en estos punts es van retirar més de 58.000 tones de residus i les dos actuacions sumen un total de 18 milions d'euros únicament destinats a la gestió de residus a Riba-roja de Túria.
Residus de la reconstrucció
Durant la seua visita, el vicepresident ha recordat que el Consell ha ampliat el pla de suport per a gestionar esta nova tanda de residus sorgits del propi procés de reconstrucció, “garantint així una resposta eficaç que contribuïsca a restaurar la normalitat en les localitats més castigades”. En este pla participen actualment una vintena municipis, entre els quals es troben Albal, Aldaia, Alfafar, Paiporta o Chiva, i comptarà amb una inversió global per part de la Vicepresidència Tercera de més de 40 milions d'euros.
Martínez Mus ha conclòs reafirmant que estes inversions, que se sumen als 224 milions d'euros destinats per la Generalitat en tota la Comunitat Valenciana per a retirar més d'un milió de tones de residus, “són la mostra de l'esforç sense precedents per a retornar l'estabilitat a les famílies i empreses dels municipis afectats”.
Pla Endavant
El compromís del Consell amb Riba-roja de Túria transcendix la gestió mediambiental, amb una inversió total de 46,3 milions d'euros en diverses àrees estratègiques per al municipi. A més de la neteja d'enderrocs, l'Administració autonòmica ha activat 17,5 milions d'euros en ajudes directes a través del Pla Endavant per a pal·liar els efectes de la riuada.
A més, la inversió de la Generalitat en la localitat preveu altres infraestructures fonamentals per al benestar de la ciutadania i la recuperació de l'entorn, com els 4,4 milions d'euros destinats a l'EDAR Camp de Túria II o els 6,25 milions d'euros projectats per al futur Centre de Salut.
Suscríbete para seguir leyendo