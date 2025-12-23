L'oratge
Aemet anuncia un Nadal sota zero a València: pluges, tempestes i temperatures a la baixa en els dies més esperats de les festes
La sensació tèrmica accentuarà encara més el fred
Fred i pluja. I ni tan sols ha de ser en eixe ordre. Eixa és la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) sobre l'oratge que ens espera per als pròxims dies a València, jornades de molts desplaçaments i intensa vida familiar atés que es tracta de dos de les dates més assenyalades en el calendari festiu: nit de Nadal i Nadal.
La baixada de temperatures es deixarà sentir especialment en plenes celebracions, ja que el dijous 25 de desembre serà quan més descendisca el termòmetre i quan la sensació tèrmica siga més gèlida.
A la ciutat de València les màximes a penes arribaran als 12 °C, mentres que en molts altres punts de la província ni tan sols se superaran els cinc graus.
Quant a les mínimes, en municipis de l'interior de València el mercuri ni tan sols passarà dels 0 °C o estarà sota zero, i en la capital del Túria es quedarà entorn d'uns 5 °C, encara que la sensació tèrmica promet ser encara més baixa, tal com indica la previsió de l'oratge a València de l'Aemet.
Quan plourà
Les pluges faran acte de presència a València el mateix dia de la nit de Nadal, quan s'esperen cels "amb intervals nuvolosos" i "probabilitat de ruixats en el litoral sud". No obstant això, "no se'n descarten en la resta" del territori, encara que, si plou, ho farà "de manera dèbil i aïllada", pronostica l'Agència Estatal de Meteorologia.
En punts com Gandia (litoral sud de València), la previsió del temps anuncia pluges abans, durant i després del sopar de la nit de Nadal. Les precipitacions s'estendran durant la matinada, encara que els aiguats més intensos es produiran, precisament, en les hores de més moviment de persones per a acudir a casa de familiars i/o amics, segons especifica Aemet.
Les pluges s'estendran fins al dia de Nadal, dijous, i amenaçaran durant tota la jornada amb una alta probabilitat que els núvols deixen aigua en molts moments de la jornada.
A València ciutat i l'àrea metropolitana les probabilitats que es registren ruixats seran menors (d'entorn del 60 %) i, en cas que finalment ploga, les precipitacions serien més febles. El pitjor s'espera per a la vesprada, encara que ja podrien arreplegar-se algunes quantitats des de primera hora del dia de la nit de Nadal.
En qualsevol cas, el fred serà el més destacable en tota la geografia valenciana, amb temperatures en descens que encara se sentiran com més baixes per efecte de la sensació tèrmica. La nit de Nadal serà gèlida, però la següent ho serà encara més.
L'oratge a València el dia de Nadal
La jornada del dijous, 25 de desembre, Nadal, serà un dia "nuvolós" a València, amb "probabilitat de precipitacions" en la zona litoral. Els ruixats s'esperen "localment moderats i persistents", mentres que les temperatures seguiran en descens. La cota de neu a l'interior pujarà fins "als 1.000-1.200 metres" i es registraran "gelades febles en punts de l'interior", detalla Aemet.
En la capital del Túria, la matinada de Nadal podria veure com els núvols descarreguen algun aiguat que podria arribar en forma de tempesta i estendre's per tot el litoral sud de la província. A l'interior, mentrestant, l'amenaça de pluja serà molt menor (es quedarà entorn del 20 % enfront del 80 % de València ciutat o el 100 % de Gandia), però, a canvi, el fred serà major, amb temperatures que a penes ballaran entre els 0 i els 5 °C durant tota la jornada de Nadal.
Suscríbete para seguir leyendo
- Experts en meteorologia anuncien l’arribada d’un tren siberià que pot deixar neu a València: estos seran els dies i les zones de les nevades
- La Unió Llauradora alerta de l’aparició d’un nou cotonet a la Comunitat Valenciana
- La plantilla d’À Punt suspén el director d’Informatius amb 160 dels 179 vots emesos
- Catarroja decreta tres dies de dol oficial per l’assassinat masclista de Natividad
- Castelló de Rugat recupera el Palau dels Borja per a donar-li un ús cultural
- La Comunitat Valenciana roman este dimarts en alerta groga per pluges
- L’alcalde de Jérica investigat per agressió sexual defén la seua innocència i assegura que “la veritat acabarà triomfant”
- Educació reforça l’autoritat del professorat: una agressió o un insult serà una falta greu